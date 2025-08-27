Выбросьте туалетную бумагу: главная ошибка в общественных туалетах, которая не защитит от инфекции

Главная опасность в общественных туалетах – не сиденье, а вот что

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Многие люди испытывают тревогу при посещении общественных туалетов, опасаясь подхватить инфекцию от сиденья унитаза. Но исследования и практический опыт медиков показывают: вероятность заразиться именно таким способом крайне мала. Большинство бактерий и вирусов не могут долго выживать на твёрдых и сухих поверхностях, поэтому риск передачи через сиденье минимален.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Распространённые "защитные" привычки, вроде застилания унитаза туалетной бумагой или использования специальных накладок, также не дают реальной защиты, говорится в статье Discover. Более того, тонкий слой бумаги может только увеличить контакт с микробами, а в некоторых случаях стать источником инфекции мочевыводящих путей. Даже привычка закрывать крышку унитаза перед смывом не спасает полностью: аэрозольные частицы всё равно распространяются, просто в другом направлении.

Настоящую опасность в общественных туалетах представляют не сами унитазы, а другие поверхности, с которыми люди контактируют руками: дверные ручки, кнопки смыва, краны, раковины, а также личные предметы — например, смартфоны, которые многие берут с собой. Именно через руки микробы чаще всего попадают на лицо, продукты питания или личные вещи.

Поэтому ключ к безопасности — правильная гигиена рук. Медики напоминают: тщательное мытьё рук с мылом и использование дезинфицирующего средства значительно снижают риск заражения. Всё большее распространение получают бесконтактные технологии: автоматические краны, дозаторы мыла, сушки для рук и датчики смыва. Они помогают уменьшить число точек контакта и, соответственно, возможность передачи инфекций.

Опыт пандемии научил людей уделять больше внимания личной гигиене, и эти привычки по-прежнему актуальны. В действительности общественные туалеты не столь опасны, как принято думать: главная мера защиты заключается не в том, чтобы избегать касания сиденья, а в том, чтобы правильно обрабатывать руки после посещения.