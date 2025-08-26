Даже здоровая диета может не спасти от чрезмерной дневной сонливости

Почему даже здоровая диета может не спасти от чрезмерной сонливости: выводы исследованиясонливость

3:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Чрезмерная дневная сонливость — это распространённая проблема, которая затрудняет выполнение повседневных задач и снижает качество жизни. Исследования показывают, что причина этой сонливости может скрываться не только в недостаточном сне или нарушениях сна, но и в том, что мы едим.

Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сон

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Discover, указывает на связь между дневной сонливостью и метаболитами крови, которые, в свою очередь, зависят от диеты и гормонального фона организма.

Исследователи из медицинского центра Массачусетса обнаружили молекулы, которые могут прямо влиять на уровень энергии в течение дня. Эти молекулы, как выяснилось, тесно связаны с составом пищи, которую мы употребляем, а также с гормональными процессами в организме. Для ученых это открытие стало важным шагом к разгадке причин чрезмерной сонливости, которая может быть связана с многими факторами, начиная от диеты и заканчивая гормональными колебаниями.

Одним из ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, является то, как жирные кислоты омега-3 и омега-6 влияют на снижение риска развития дневной сонливости. Эти полезные вещества, которые можно найти в рыбе, орехах и растительных маслах, оказывают положительное влияние на метаболизм и общее самочувствие. Люди, включающие эти кислоты в свой рацион, имеют меньше шансов страдать от чрезмерной дневной сонливости.

Оказалось, что на дневную сонливость влияет не только то, что мы едим в целом, но и состав конкретных продуктов. Например, тирамин — органическое соединение, которое содержится в ферментированных продуктах, таких как сыры, колбасы и соевый соус — может повышать вероятность развития чрезмерной дневной сонливости, особенно у мужчин. Это открытие подчеркивает важность внимательного отношения к питанию и его составу, ведь диетические особенности могут оказывать влияние на наше самочувствие в течение всего дня.

Кроме питания, важную роль в уровне дневной сонливости играют гормоны. Например, прогестерон — женский половой гормон, который регулирует менструальный цикл и влияет на выработку мелатонина, гормона сна. Изменения в уровнях гормонов могут нарушать нормальные циклы сна и бодрствования, что, в свою очередь, приводит к увеличению дневной сонливости.

Исследования показали, что соблюдение сбалансированной диеты и правильный образ жизни могут существенно снизить проявления чрезмерной дневной сонливости. В первую очередь, стоит обратить внимание на уровень омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также на ограничение потребления продуктов, содержащих тирамин. Также полезно регулярно проверять гормональный фон, поскольку дисбаланс гормонов может быть одной из причин сонливости.

Поскольку исследование всё ещё находится на ранних стадиях, дальнейшие клинические испытания необходимы для того, чтобы точно определить, насколько эффективными могут быть изменения в рационе питания и лечении, направленном на коррекцию метаболитов. Пока что известно, что правильная диета и внимание к своему состоянию могут значительно повлиять на уменьшение симптомов чрезмерной дневной сонливости.

Уточнения

Тирамин β-(n-оксифенил)-этиламин, HO-C 6 H 4 -CH 2 -CH 2 -NH 2 , органическое вещество из группы биогенных аминов.

