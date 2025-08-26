Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче

Даже здоровая диета может не спасти от чрезмерной дневной сонливости

Почему даже здоровая диета может не спасти от чрезмерной сонливости: выводы исследованиясонливость
3:31
Наука

Чрезмерная дневная сонливость — это распространённая проблема, которая затрудняет выполнение повседневных задач и снижает качество жизни. Исследования показывают, что причина этой сонливости может скрываться не только в недостаточном сне или нарушениях сна, но и в том, что мы едим.

Сон
Фото: commons.wikimedia.org by Shanghai killer whale, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сон

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Discover, указывает на связь между дневной сонливостью и метаболитами крови, которые, в свою очередь, зависят от диеты и гормонального фона организма.

Исследователи из медицинского центра Массачусетса обнаружили молекулы, которые могут прямо влиять на уровень энергии в течение дня. Эти молекулы, как выяснилось, тесно связаны с составом пищи, которую мы употребляем, а также с гормональными процессами в организме. Для ученых это открытие стало важным шагом к разгадке причин чрезмерной сонливости, которая может быть связана с многими факторами, начиная от диеты и заканчивая гормональными колебаниями.

Одним из ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание, является то, как жирные кислоты омега-3 и омега-6 влияют на снижение риска развития дневной сонливости. Эти полезные вещества, которые можно найти в рыбе, орехах и растительных маслах, оказывают положительное влияние на метаболизм и общее самочувствие. Люди, включающие эти кислоты в свой рацион, имеют меньше шансов страдать от чрезмерной дневной сонливости.

Оказалось, что на дневную сонливость влияет не только то, что мы едим в целом, но и состав конкретных продуктов. Например, тирамин — органическое соединение, которое содержится в ферментированных продуктах, таких как сыры, колбасы и соевый соус — может повышать вероятность развития чрезмерной дневной сонливости, особенно у мужчин. Это открытие подчеркивает важность внимательного отношения к питанию и его составу, ведь диетические особенности могут оказывать влияние на наше самочувствие в течение всего дня.

Кроме питания, важную роль в уровне дневной сонливости играют гормоны. Например, прогестерон — женский половой гормон, который регулирует менструальный цикл и влияет на выработку мелатонина, гормона сна. Изменения в уровнях гормонов могут нарушать нормальные циклы сна и бодрствования, что, в свою очередь, приводит к увеличению дневной сонливости.

Исследования показали, что соблюдение сбалансированной диеты и правильный образ жизни могут существенно снизить проявления чрезмерной дневной сонливости. В первую очередь, стоит обратить внимание на уровень омега-3 и омега-6 жирных кислот, а также на ограничение потребления продуктов, содержащих тирамин. Также полезно регулярно проверять гормональный фон, поскольку дисбаланс гормонов может быть одной из причин сонливости.

Поскольку исследование всё ещё находится на ранних стадиях, дальнейшие клинические испытания необходимы для того, чтобы точно определить, насколько эффективными могут быть изменения в рационе питания и лечении, направленном на коррекцию метаболитов. Пока что известно, что правильная диета и внимание к своему состоянию могут значительно повлиять на уменьшение симптомов чрезмерной дневной сонливости.

Уточнения

Тирамин β-(n-оксифенил)-этиламин, HO-C6H4-CH2-CH2-NH2, органическое вещество из группы биогенных аминов. 

Прогестеро́н (C21H30O2) — Эндогенный стероид и прогестагенный половой гормон, оказывающий влияние на менструальный цикл, беременность и эмбриональное развитие у человека и других видов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Помидоры без кожицы: заготовка, которая спасёт от неловких моментов за столом
Сафонов взорвал сеть заявлением о своей форме: готов к новым трофеям
Секреты закулисья MIA BOYKA: что певица требует от организаторов концертов
Усталость приходит не от уроков, а от неправильного старта учебного года — вот в чём подвох
Потянул робота на тросе — оставил зарплату в сервисе: вот как буксировать правильно
Экологический кошмар в Подмосковье: Сухановский пруд превращается в болото смерти
Грасс: ароматное путешествие в мир парфюмерии, которое вы не забудете
Пылесос — монстр, живущий в шкафу: как подружить кота с главным врагом в доме
Одно простое средство навсегда избавит вас от мух за столом — проверено на даче
Свадьба Анны Семенович и Дениса Шреера всё-таки состоится — раскрыта дата и список звёздных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.