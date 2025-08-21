Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Танец тычинок: как цветы используют хитрость против насекомых

The Guardian: как растения готовятся к встрече с насекомыми для опыления
1:07
Наука

Цветы — настоящие мастера-сенсоры! Их тычинки, мужские части цветка, вовлекаются в удивительные движения при прикосновении.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела

Например, когда насекомые подходят к цветам барбариса и магонии, они могут получить неожиданный шлепок от тычинок, которые осыпают их пыльцой. Это нежелательное сообщение заставляет насекомых ускользнуть, чтобы не тратить время на бесполезные визиты.

Но цветки орхидеи Catasetum — это уже другая история! Они подготавливают коварную ловушку: два липких мешочка с пыльцой выстреливают так сильно, что насекомое вылетает в воздух, а мешочки прилипают к его телу.

А в Австралии цветки стрелиции (Stylidium) показывают свои удивительные способности: их половые органы при прикосновении поворачиваются на 180 градусов за считанные миллисекунды, щедро осыпая насекомое пыльцой и получая свою порцию пыльцы. После этого все возвращается на круги своя, и цветок готов к следующему пчелиному посетителю, пишет The Guardian.

Уточнения

Пыльца́ (устар. «цве́тень»), — скопление пыльцевых зёрен семенных растений. Пыльцевое зерно представляет собой мужской гаметофит, развивающийся в микроспорангии из микроспоры и выполняющий функцию опыления, то есть оплодотворения женского гаметофита, находящегося в семязачатке.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
