Храм, скрытый в горах: почему эта находка станет сенсацией в мире археологии

Археологи обнаружили храм, меняющий знания об империи Тиуанако

В гористой местности боливийского муниципалитета Караколло группа ученых обнаружила масштабный храмовый комплекс. Расположенный к юго-востоку от озера Титикака, он находится вдали от районов, где ранее велись поиски следов исчезнувшей цивилизации.

Фото: Arkeonews by Министерство культуры Перу, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Древний храм

Столица могущественной империи, предшествовавшей инкам

Эта находка, описанная в журнале Antiquity, находится примерно в 210 километрах к югу от Тиуанако, известного археологического памятника и столицы могущественной империи, предшествовавшей инкам.

Храм, получивший название Паласпата по местному названию местности, расположен за пределами известной зоны влияния Тиуанако, как отмечает боливийский археолог Хосе Каприлес.

Архитектурные элементы, такие как терраса и углубленный двор, удивительно напоминают стиль Тиуанако, распространенный в районе озера Титикака.

Храм, рядом с которым пролегает тропа, находится недалеко от древнего торгового пути, ныне шоссе Ла-Пас — Кочабамба, соединявшего три торговые артерии, использовавшиеся и другими народами, включая инков.

По мнению исследователей, обнаружение храма проливает свет на взаимосвязи между территориями исчезнувшего общества и на то, как Паласпата мог служить воротами для расширения влияния Тиуанако.

Среди руин найдены чаши керу, использовавшиеся для распития чичи, алкогольного напитка из кукурузы, что указывает на проведение в храме крупных собраний.

Многое об этой цивилизации остается неизвестным

Археологические исследования в Тиуанако начались в 1860-х годах, но многое об этой цивилизации остается неизвестным. Знания экспертов в основном основаны на изучении керамики, останков верблюдовых и религиозных объектов, таких как Акапана.

Общины Тиуанако возникли на высокогорном плато в Андах, в бассейне озера Титикака. Из-за особенностей местности выращивание кукурузы было затруднено, поэтому жители полагались на караваны лам для торговли. Столица Тиуанако контролировала торговлю и взаимодействие между регионами.

"Тиуанако было сложным обществом со сложной социальной структурой", — пояснил Каприлес, подчеркнув, что империя развивалась без внешнего влияния.

Наличие предметов из Тиуанако указывает на то, что жители начали селиться в этом районе примерно в 700 году нашей эры, а также западнее, в долине на юге Перу. Предполагается, что они также проживали на территории современного северного Чили и в Кочабамбе.

Тиуанако построил Паласпату для усиления своего влияния и контроля над торговлей.

Размеры храма составляют примерно 125 на 145 метров, он состоит из 15 модульных корпусов, окружающих центральную площадь, пишет CNN.

Уточнения

Импе́рия и́нков (кечуа Tawantin Suyu, Tawantinsuyu, Тауантинсу́йу) — крупнейшее по площади и численности населения индейское раннеклассовое государство в Южной Америке в XI—XVI веках. Занимало территорию от нынешнего Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили. Империя включала в себя полностью территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора (за исключением части равнинных восточных районов, поросших непроходимой сельвой), частично Чили, Аргентины и Колумбии.

