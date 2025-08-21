Слои теряла постепенно: звезда-луковица взорвалась почти до ядра

Уникальное явление: астрономы увидели, как умирает звезда

На внушительном расстоянии примерно в два миллиарда световых лет от нашей планеты группа исследователей зафиксировала редкое астрономическое явление: звезду, лишившуюся своих слоистых оболочек почти до самого ядра перед взрывом.

Фото: commons.wikimedia.org by Mellostorm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ звезда на ночном небе

Теряла свои слои на протяжении тысячелетий

Это открытие проливает свет на процессы формирования космических элементов, составляющих нашу Вселенную.

"Из более чем десяти тысяч известных сверхновых эта выделяется своим уникальным поведением, — отметил Стив Шульце, астрофизик из Северо-Западного университета и ведущий автор исследования. — Мы не предполагали, что звезда может быть настолько сильно "раздета"".

Команда доктора Шульце идентифицировала сверхновую под кодовым названием SN 2021yfj, анализируя данные, полученные с помощью Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории.

Согласно расчетам, масса звезды превышала солнечную примерно в 60 раз. В отличие от обычного процесса гибели звезд, когда элементы из глубин смешиваются и рассеиваются в пространстве, эта звезда последовательно теряла свои слои на протяжении тысячелетий до взрыва.

Это дает возможность увидеть слоистую структуру звезды, подобную строению луковицы: от внешних слоев, состоящих из легких элементов, таких как водород и гелий, к более тяжелым, включая углерод, кислород, магний, кремний, серу, аргон и, наконец, железо в ядре.

Причины не определены

Причина постепенного сброса слоев остается неясной, но доктор Шульце предполагает, что мощные внутренние импульсы могли последовательно отрывать материал от звезды.

SN 2021yfj относится к новому, ранее не выделенному классу сверхновых, названному Type 1en.

"Свойства этой сверхновой настолько необычны, что не имеют аналогов", — констатирует доктор Шульце.

Уточнения

