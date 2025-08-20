Древний СПА-центр: археологи нашли в Турции баню — позавидовали бы современные курорты

Anadolu: в Турции нашли древнеримскую баню , сохранившуюся в идеальном состоянии

Недавно в Турции археологи сделали находку, представляющую собой великолепно сохранившийся древнеримский банный комплекс, отличающийся не только почтенным возрастом, но и роскошью.

Об этом сообщило турецкое новостное агентство Anadolu. В 2023 году при посадке саженцев вишни местный фермер обнаружил мозаичный пол, датируемый периодом Римской империи. Используя метод подземного радиолокационного сканирования, археологи обнаружили баню примерно в 70 метрах к югу от этого мозаичного пола.

Возраст этого строения площадью 75 квадратных метров составляет около 1700 лет, что относит его к поздней Римской эпохе. Комплекс включал систему подогрева пола и четкое разделение на холодные, теплые и горячие зоны — своего рода древний аналог современных спа-центров. В бане также были парилки, бассейны и отдельные каналы для подачи чистой воды и отвода сточных вод.

Турецкие власти планируют открыть этот объект для посещения туристами в будущем. Ахмет Демирдaг, глава департамента культуры и туризма провинции, заявил, что баня и мозаика — лишь часть множества "значительных артефактов", обнаруженных в этой местности.

"В целом, мы полагаем, что на этом месте располагалось городское поселение", — добавил Демирдaг. "Мы намерены продолжить раскопки".

Руководитель археологических работ Эмре Чайыр сообщил, что эта баня, вероятно, является первым подобным сооружением, обнаруженным в регионе.

Чайыр также отметил: "Холодная, теплая и горячая секции сохранились в превосходном состоянии. В связи с этим можно утверждать, что баня является поистине уникальным и важным сооружением".

Уточнения

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.

Спа-курорты — курорты, которые предлагают лечение минеральными и морскими водами, водорослями и солями, лечебными грязями и целебными растениями. Известными европейскими спа-курортами являются Виши и Эвиан во Франции, Абано-Терме в Италии и Спа в Бельгии.



