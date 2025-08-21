Паруса будущего: как новая технология изменит движение к дальним миссиям в космосе

Солнечные паруса: как солнечный свет станет главным двигателем космоса

Учёные из Ноттингемского университета представили технологию, которая может изменить представление о движении в космосе. Речь идёт о так называемых "пропускающих солнечных парусах" — сверхлёгких установках, работающих не на топливе, а на энергии солнечного света.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) солнечные паруса, космос

В отличие от привычных отражающих конструкций, эти паруса используют преломление света в микроскопических структурах. Такой подход позволяет точнее управлять движением аппарата и делает миссии в дальний космос более долгими и экологичными.

Симуляции и искусственный интеллект

"Я разработал симуляцию трассировки лучей, чтобы оптимизировать узорчатые паруса для максимального ускорения и устойчивости. Оптические свойства хаотичны и трудно описываются формулами, поэтому я подключил оптимизатор на основе обучения с подкреплением. Он запускал симуляции и сам подбирал лучший дизайн", — рассказал аспирант Сэмюэл Томпсон.

По его словам, такие алгоритмы позволяют адаптировать паруса под разные задачи и быстро перепроектировать их при изменении условий.

Уже создан прототип солнечного паруса NottSpace, а ближайшие версии могут быть использованы для борьбы с космическим мусором на низкой орбите.

От космоса к климату

Проект поддержали исследователи из Германии и Швеции. В их планах — масштабные системы "планетарных зонтиков", которые помогут отражать или рассеивать солнечное излучение, снижая глобальные температуры.

На мероприятии ООН по климатическим инновациям доктор Каппеллетти представила эту концепцию как часть будущих стратегий против изменения климата.

Первые миссии

Команда внедряет технологию и в малые спутники CubeSat. Два проекта уже в работе:

WormSail — в сотрудничестве с Фармацевтической школой для биомедицинских экспериментов;

JamSail — система подавления GNSS-сигналов.

Обе платформы 3U разрабатываются в Ноттингемском университете. Исследователи уверены: такие паруса станут шагом к более устойчивым и доступным космическим миссиям.

Уточнения

Со́лнечный па́рус — приспособление, использующее давление солнечного света или лазера на зеркальную поверхность для приведения в движение космического аппарата. Идея полётов в космосе с использованием солнечного паруса возникла в 1920-е годы в России и принадлежит одному из пионеров ракетостроения Фридриху Цандеру

