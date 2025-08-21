Тайна 6000-летнего захоронения во Франции: ужасающий ритуал каменного века раскрыли археологи

Археологи нашли жестокие ритуалы в древнем захоронении: в доисторической Франции врагов калечили

Археологи на северо-востоке Франции обнаружили массовое захоронение, которому более 6000 лет. В ямах лежали останки 82 человек, многие из которых были изуродованы: у них отсутствовали левые руки или кисти. Учёные считают, что это один из первых задокументированных случаев празднования военной победы в Европе.

Жестокие ритуалы

"Нижние конечности были переломаны, чтобы жертвы не смогли сбежать. На многих костях видны следы тупых травм, а на некоторых — проколы, что может говорить о том, что тела выставляли на обозрение после пыток и убийства", — рассказала остеоархеолог Тереза Фернандес-Креспо, из Университета Вальядолида.

Захоронения располагались прямо в центре поселения, что, по словам исследователей, "недвусмысленно указывает на публичный акт насилия", превращавший пленных в символические "трофеи".

Кто был жертвой

Химический анализ зубов показал: изувеченные люди были чужаками, вероятно, с территории вокруг Парижа. Они ели разную пищу и много перемещались. Те же, кто был похоронен без увечий, оказались местными — возможно, погибшими защитниками земли.

Эпоха конфликтов

С 4500 по 4000 год до н. э. Европа переживала время кризисов. Климатическая нестабильность и миграции усиливали военные столкновения.

"Это был период высокой мобильности и частых боевых действий", — отметил профессор археологии Детлеф Гроненборн.

Подобные массовые нападения сопровождались пытками и унижением побеждённых.

"Эти ямы во Франции свидетельствуют о беспрецедентной интенсивности насилия, которое можно понять лишь в контексте пыток и дегуманизации жертвы", — подчеркнула Фернандес-Креспо.

Уточнения

