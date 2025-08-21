Тайна, услышанная в космосе: китайский космонавт услышал стук в космосе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Наука

Один в космосе. Тишина, только шум приборов — и вдруг отчётливый стук по корпусу, будто кто-то ударил по железному ведру. Именно так Ян Ливэй, первый китайский тайконавт, описал загадочный звук, услышанный им во время полёта "Шэньчжоу 5".

Китайский скафандр
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_EVA_spacesuit_(2).JPG by Johnson Lau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Китайский скафандр

Запуск миссии

15 октября 2003 года с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель 2F. На борту находился Ян Ливэй, которому предстояло доказать, что Китай способен отправить человека на орбиту. Уже через десять минут корабль достиг высоты 343 км.

21 час на орбите

Полёт длился почти сутки. За это время тайконавт проводил эксперименты, общался с Землёй и наблюдал за голубой планетой через иллюминатор. Он даже успел поприветствовать семью. Но именно в эти часы его поджидала загадка.

Непонятный стук

Неожиданно Ян услышал металлический удар по корпусу. Он заглянул в иллюминатор, но ничего необычного не увидел. Позже он пытался воспроизвести звук в лаборатории, однако безуспешно. История быстро попала в СМИ и вызвала большой интерес.

Что это могло быть?

После возвращения специалисты строили версии:

  • столкновение с космическим телом;
  • технический сбой;
  • даже гипотезы о "гостях из космоса".

Но доказательств не нашлось. Наиболее реалистичное объяснение — деформация корпуса из-за температурных перепадов.

Тайна продолжается

Интересно, что похожие звуки слышали и экипажи "Шэньчжоу 6" и "Шэньчжоу 7". Окончательного ответа нет до сих пор, и загадочный стук остаётся частью легенды о первых шагах Китая в пилотируемой космонавтике.

Уточнения

Шэньчжоу (кит. упр. 神舟, пиньинь Shénzhōu) — серия пилотируемых космических кораблей КНР. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
