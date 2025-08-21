Тайна, услышанная в космосе: китайский космонавт услышал стук в космосе

Один в космосе. Тишина, только шум приборов — и вдруг отчётливый стук по корпусу, будто кто-то ударил по железному ведру. Именно так Ян Ливэй, первый китайский тайконавт, описал загадочный звук, услышанный им во время полёта "Шэньчжоу 5".
15 октября 2003 года с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель 2F. На борту находился Ян Ливэй, которому предстояло доказать, что Китай способен отправить человека на орбиту. Уже через десять минут корабль достиг высоты 343 км.
Полёт длился почти сутки. За это время тайконавт проводил эксперименты, общался с Землёй и наблюдал за голубой планетой через иллюминатор. Он даже успел поприветствовать семью. Но именно в эти часы его поджидала загадка.
Неожиданно Ян услышал металлический удар по корпусу. Он заглянул в иллюминатор, но ничего необычного не увидел. Позже он пытался воспроизвести звук в лаборатории, однако безуспешно. История быстро попала в СМИ и вызвала большой интерес.
После возвращения специалисты строили версии:
Но доказательств не нашлось. Наиболее реалистичное объяснение — деформация корпуса из-за температурных перепадов.
Интересно, что похожие звуки слышали и экипажи "Шэньчжоу 6" и "Шэньчжоу 7". Окончательного ответа нет до сих пор, и загадочный стук остаётся частью легенды о первых шагах Китая в пилотируемой космонавтике.
Шэньчжоу (кит. упр. 神舟, пиньинь Shénzhōu) — серия пилотируемых космических кораблей КНР.
