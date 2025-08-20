Японским биологам удалось передать уникальное поведение от одного вида другому

Учёные в Японии впервые смогли передать поведение между двумя разными видами

Японским биологам удалось передать уникальное брачное поведение между двумя видами.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/montypeter is licensed under Public domian Муха

Учёные для этого изменили работу только одного гена.

Плодовая муха, которую взяли для эксперимента, стала дарить своим самкам пищу. Самцы этого вида, как правило, "поют" своим самкам.

Получается, что ритуал ухаживания, характерный для плодовых мух вида "Дрозофила Среднеземноморская", прошел по-новому.

Большинство самцов плодовых мух ухаживают за самками, вибрируя крыльями и создавая "песни". Однако среднеземноморский вид эволюционировал иначе: самцы отрыгивают пищу и преподносят ее в качестве подарка.

Биологи этого добились с помощью генной терапии, чтобы изменить поведение другого вида на такое же.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. 24 года).

