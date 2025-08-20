Уран обзавёлся новым спутником: что обнаружили исследователи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Anadolu: в Турции нашли древнеримскую баню, сохранившуюся в идеальном состоянии
NASA открыло новую луну Урана: число спутников выросло до 29
2:30
Наука

НАСА объявило об открытии ранее неизвестного спутника, вращающегося вокруг Урана.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Теперь у Урана 29 спутников

Обнаружение, сделанное с помощью космического телескопа James Webb 2 февраля 2025 года под руководством Southwest Research Institute (SwRI), было обнародовано 19 августа. С добавлением этого нового объекта, количество известных спутников Урана достигло 29.

Мэриам Эль Мутамид, руководитель отдела науки и исследований Солнечной системы в SwRI, отметила:

"Это луна, и её открытие — небольшой, но важный шаг вперед, поскольку она не была замечена даже космическим аппаратом Voyager 2 НАСА во время его пролета около 40 лет назад".

Что собой представляет новая "луна"

Предполагается, что диаметр новой "луны", обнаруженной на серии десяти 40-минутных снимков с длинной экспозицией, составляет всего около 10 километров. Съемка камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) также указывает на то, что она находится примерно в 56 000 километрах от центра Урана, в пределах системы малых лун, вращающихся вокруг планеты, во внутренней области по сравнению с более крупными лунами — Мирандой, Ариэлем, Умбриэлем, Титанией и Обероном.

Мэтью Тискарено из Института SETI, член исследовательской группы, пояснил:

"Уран обладает большим количеством внутренних спутников, чем любая другая планета, а их сложные взаимодействия с кольцами намекают на хаотическую историю, размывающую границы между системой колец и системой спутников".

Он подчеркивает, что новая "луна" значительно меньше и, следовательно, более тусклая, чем самая маленькая из известных внутренних лун Урана, что объясняет, почему она оставалась незамеченной Voyager 2, пролетавшим мимо Урана в январе 1986 года, и другими телескопами до настоящего времени. Это открытие делает вероятным обнаружение и других небольших небесных тел в будущем.

Название вновь открытой луне пока не присвоено и должно быть одобрено Международным астрономическим союзом (МАС), организацией, отвечающей за официальное обозначение и классификацию новых астрономических объектов.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
