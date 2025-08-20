Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

По прогнозу синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина, в сентябре ожидается прохладная погода с температурой воздуха в диапазоне +14…+19 градусов.

В первой декаде воздуха может похолодать до +12…+14 градусов, также в это время прогнозируются дожди.

Во второй декаде температура составит от +12 до +17 градусов, дни с дождями будут чередоваться с ясными.

В третьей декаде возможно возвращение более теплой погоды с максимумом до +20 градусов, температура не исключается местами немного выше. Дождей будет немного, в конце сентября снова похолодает до +10…+15 градусов, ночью температура может опуститься до +5…+10 градусов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В целом, основной температурный фон в первой половине месяца ожидается в пределах +8…+13 градусов, заморозков пока не предсказывается.

Уточнения

Сино́птика (др.-греч. συνοπτικός «обозревание всего вместе» от συν- «вместе» + οπτικός «зрительный») — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды. Люди, занимающиеся синоптикой, называются синоптиками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
