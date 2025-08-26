Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Валерий Леонтьев шиканул в Казани, оставив в Татарстане кругленькую сумму
Брюки оживают только с этой обувью: секрет, который скрывали стилисты
Особняк, подаренный на свадьбу дочери купца, стал одним из самых загадочных домов Казани
Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30
Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют
Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца
Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO
Пушистый троянский конь: какие опасности скрывает уличный котенок для всей семьи

Акулы пережили динозавров: что скрывают древнейшие хищники планеты

Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников
2:38
Наука

Акулы — одни из самых древних существ на Земле. Их возраст превосходит не только многие современные виды, но и такие астрономические ориентиры, как Полярная звезда. Когда нынешняя Северная звезда ещё не светила на небосводе, акулы уже миллионы лет бороздили океаны. Их удивительная устойчивость объясняется уникальным строением и высокой приспособляемостью, благодаря которым они практически не изменились на протяжении сотен миллионов лет.

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

Первые акулы появились около 450 миллионов лет назад. Тогда Земля была совершенно другой: ландшафты населяли странные формы жизни, а деревья и цветковые растения ещё даже не существовали. С тех пор акулы стали свидетелями появления лесов, расцвета динозавров и их гибели.

Эти хищники пережили пять массовых вымираний, включая Великое пермское вымирание и катастрофу, уничтожившую динозавров. Их секрет кроется в удивительной гибкости: акулы способны мигрировать в воды с более высоким содержанием кислорода, менять добычу и адаптироваться к новым условиям, включая закисление океанов и удары астероидов.

Анатомия акул играет важную роль в их успехе. Их скелет состоит из хрящей, а не костей, что делает тело более лёгким и энергоэффективным для плавания. Кожа покрыта дермальными зубчиками, снижающими сопротивление воды и позволяющими плавать быстрее. Челюсти и зубы акул настолько мощны, что позволяют им охотиться даже на добычу, превышающую их собственные размеры.

Конечно, акулы не единственные "живые ископаемые". Крокодилы мало изменились за последние 200 миллионов лет, новозеландская туатара сохранила свой вид на протяжении 190 миллионов лет, а копеоканты и наутилусы представляют древние ветви морской фауны, дожившие до наших дней.

Однако именно акулы демонстрируют феноменальное долголетие. Гренландская акула — настоящий рекордсмен, способная прожить до 400 лет. Ученые подсчитали, что некоторые особи могли появиться на свет ещё во времена Шекспира.

История акул — это история удивительной стойкости природы. Их существование дольше многих звёзд на небе напоминает, что эволюционный успех не всегда требует изменений — иногда достаточно совершенства, найденного миллионы лет назад.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Домашние животные
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Певец Валерий Леонтьев шиканул в Казани, оставив в Татарстане кругленькую сумму
Брюки оживают только с этой обувью: секрет, который скрывали стилисты
Особняк, подаренный на свадьбу дочери купца, стал одним из самых загадочных домов Казани
Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30
Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников
Не обманывайтесь яркой упаковкой: лучшие яйца можно узнать по детали, которую почти все игнорируют
Теннисистка нашла занятие повыгоднее, чем спорт: вот как ей удалось заработать $1 млн за 3 месяца
Мах может быть предустановлен в новых гаджетах в России
Режиссёр первых двух фильмов о Гарри Поттере против: Коламбус о сериале HBO
Пушистый троянский конь: какие опасности скрывает уличный котенок для всей семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.