Акулы пережили динозавров: что скрывают древнейшие хищники планеты

Акулы против времени: секреты долголетия древних хищников

Наука

Акулы — одни из самых древних существ на Земле. Их возраст превосходит не только многие современные виды, но и такие астрономические ориентиры, как Полярная звезда. Когда нынешняя Северная звезда ещё не светила на небосводе, акулы уже миллионы лет бороздили океаны. Их удивительная устойчивость объясняется уникальным строением и высокой приспособляемостью, благодаря которым они практически не изменились на протяжении сотен миллионов лет.

Первые акулы появились около 450 миллионов лет назад. Тогда Земля была совершенно другой: ландшафты населяли странные формы жизни, а деревья и цветковые растения ещё даже не существовали. С тех пор акулы стали свидетелями появления лесов, расцвета динозавров и их гибели.

Эти хищники пережили пять массовых вымираний, включая Великое пермское вымирание и катастрофу, уничтожившую динозавров. Их секрет кроется в удивительной гибкости: акулы способны мигрировать в воды с более высоким содержанием кислорода, менять добычу и адаптироваться к новым условиям, включая закисление океанов и удары астероидов.

Анатомия акул играет важную роль в их успехе. Их скелет состоит из хрящей, а не костей, что делает тело более лёгким и энергоэффективным для плавания. Кожа покрыта дермальными зубчиками, снижающими сопротивление воды и позволяющими плавать быстрее. Челюсти и зубы акул настолько мощны, что позволяют им охотиться даже на добычу, превышающую их собственные размеры.

Конечно, акулы не единственные "живые ископаемые". Крокодилы мало изменились за последние 200 миллионов лет, новозеландская туатара сохранила свой вид на протяжении 190 миллионов лет, а копеоканты и наутилусы представляют древние ветви морской фауны, дожившие до наших дней.

Однако именно акулы демонстрируют феноменальное долголетие. Гренландская акула — настоящий рекордсмен, способная прожить до 400 лет. Ученые подсчитали, что некоторые особи могли появиться на свет ещё во времена Шекспира.

История акул — это история удивительной стойкости природы. Их существование дольше многих звёзд на небе напоминает, что эволюционный успех не всегда требует изменений — иногда достаточно совершенства, найденного миллионы лет назад.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

