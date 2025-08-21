Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Турции нашли храм старше пирамид: цивилизация началась не там и не тогда

Археологи нашли в Турции храмовый комплекс возрастом 12 тысяч лет
2:19
Наука

Мы привыкли представлять историю как прямую дорогу: от первых земледельцев — к городам и государствам, а затем к нашему миру. Но что, если эта картина перевёрнута с ног на голову?

Гёбекли-Тепе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гёбекли-Тепе

Храм, которому 12 тысяч лет

На юго-востоке Турции археологи нашли древнейший храмовый комплекс. Его массивные Т-образные столпы с таинственными изображениями датируются почти 12 тысячами лет. И это в то время, когда люди, по привычным представлениям, должны были жить маленькими группами охотников и собирателей.

Неужели охотники строили храмы

Создание такого комплекса требовало невероятной организации и сотрудничества многих людей. До недавнего времени считалось, что подобная сложность возможна лишь у земледельцев. Но находка рушит этот стереотип.

Центр притяжения каменного века

Археологи находят здесь остатки пиршеств, водоёмы, захоронения. Всё это указывает на то, что комплекс был больше, чем просто храм. Это было место общения, обмена опытом, возможно, даже обучения — некий "университет" каменного века.

Каменные записи катастрофы

Есть версия, что комплекс служил не только святилищем. Символы на столпах могли фиксировать астрономические наблюдения и даже намекать на глобальную катастрофу, резко изменившую климат. Может быть, цивилизация родилась не из земледелия, а из страха перед бедствием?

Новая точка отсчёта

Даже если забыть о гипотезе катастрофы, само существование этого комплекса отодвигает начало цивилизации на тысячи лет назад. Но и это, возможно, не предел.

Что такое цивилизация на самом деле

Мы привыкли связывать цивилизацию с городами, пирамидами и властью. Но, может быть, её суть в другом? В умении людей объединяться, помогать друг другу, выстраивать правила совместной жизни.

И если смотреть под таким углом, то истоки цивилизации уходят гораздо глубже — на десятки, а то и сотни тысяч лет. Ведь уже тогда люди создавали сети обмена, учились договариваться и жить вместе. Разве не это и есть настоящее определение цивилизации?

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή "переворот, ниспровержение; смерть") — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
