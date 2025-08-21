Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раствор из горчичного порошка и уксуса уничтожает личинок и взрослых колорадских жуков
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями

Магнитное эхо подо льдом Каллисто: данные Галилео раскрыли странный источник энергии

Учёные подтвердили наличие океана под льдом спутника Юпитера Каллисто
1:47
Наука

Каллисто, крупнейший спутник Юпитера, долго считалась самым скучным из "четвёрки Галилея". Без вулканов, без трещин и ледяных драм Европы — всего лишь древний шар с кратерами. Но всё оказалось не так просто.

Каллисто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каллисто

Магнитная загадка

Когда в 90-х аппарат "Галилео" пролетал рядом, приборы уловили странное поведение магнитного поля. Учёные заподозрили подо льдом солёный океан, который и создавал такие "сбои". Однако мешала ионосфера: она тоже способна искажать поле и сбивать с толку. Долгие годы вопрос оставался открытым.

Второй взгляд на старые данные

Недавно исследователи вновь вернулись к архивам "Галилео". Теперь — с новыми моделями и методами статистики. Они изучили все восемь близких пролётов и попытались "отделить" вклад ионосферы от влияния гипотетического океана.

Ответ, который ждали

Оказалось, одной ионосферой странности не объяснить. Но сочетание ионосферы и океана под льдом — прекрасно подходит. Причём этот океан может скрываться на глубине десятков километров под ледяным щитом толщиной в сотни километров. Внизу же лежит каменное ядро.

Почему это важно

Жидкая вода — ключ к жизни. Если океан на Каллисто подтвердят, у Европы появится серьёзный конкурент в списке "обитаемых миров" Солнечной системы.

Миссии, которые всё решат

Уже скоро к Юпитеру отправятся миссии Europa Clipper и JUICE. Китайский аппарат Tianwen-4 тоже может уделить внимание Каллисто. Эти проекты способны окончательно ответить на вопрос: есть ли подо льдом океан — и, возможно, жизнь.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Эксперты по силовым видам спорта назвали армрестлинг древнейшей формой борьбы
Высокая ключевая ставка не всегда может быть препятствием: советы экономиста
Фото Таисии Масляковой в день рождения вызвало споры о внешности
Дизайнеры назвали ковры, вышедшие из моды и портящие интерьер
Водителям рассказали, в каких случаях лучше управлять коробкой передач вручную
Домашние методы удаления волос на лице набирают популярность среди женщин
Кариес не передается напрямую через поцелуи — стоматолог Ростовенко
Газпромбанк запустил первые в России терминалы с возможностью оплаты покупок частями
Успенский собор в Киеве решили дерусифицировать
Врачи назвали самые опасные ошибки владельцев кошек, угрожающие здоровью питомца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.