Магнитное эхо подо льдом Каллисто: данные Галилео раскрыли странный источник энергии

Учёные подтвердили наличие океана под льдом спутника Юпитера Каллисто

Наука

Каллисто, крупнейший спутник Юпитера, долго считалась самым скучным из "четвёрки Галилея". Без вулканов, без трещин и ледяных драм Европы — всего лишь древний шар с кратерами. Но всё оказалось не так просто.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Каллисто

Магнитная загадка

Когда в 90-х аппарат "Галилео" пролетал рядом, приборы уловили странное поведение магнитного поля. Учёные заподозрили подо льдом солёный океан, который и создавал такие "сбои". Однако мешала ионосфера: она тоже способна искажать поле и сбивать с толку. Долгие годы вопрос оставался открытым.

Второй взгляд на старые данные

Недавно исследователи вновь вернулись к архивам "Галилео". Теперь — с новыми моделями и методами статистики. Они изучили все восемь близких пролётов и попытались "отделить" вклад ионосферы от влияния гипотетического океана.

Ответ, который ждали

Оказалось, одной ионосферой странности не объяснить. Но сочетание ионосферы и океана под льдом — прекрасно подходит. Причём этот океан может скрываться на глубине десятков километров под ледяным щитом толщиной в сотни километров. Внизу же лежит каменное ядро.

Почему это важно

Жидкая вода — ключ к жизни. Если океан на Каллисто подтвердят, у Европы появится серьёзный конкурент в списке "обитаемых миров" Солнечной системы.

Миссии, которые всё решат

Уже скоро к Юпитеру отправятся миссии Europa Clipper и JUICE. Китайский аппарат Tianwen-4 тоже может уделить внимание Каллисто. Эти проекты способны окончательно ответить на вопрос: есть ли подо льдом океан — и, возможно, жизнь.

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

