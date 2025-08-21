Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрен, редис и редька угнетают рост моркови и придают корнеплодам горечь
КСП Курской области выявила финансовые нарушения на 113 млн рублей в Минтуризма
Диетологи предостерегают: чай матча понижает уровень железа — что делать
Рецепт мороженого из авокадо: сливки и лайм делают десерт освежающим, по мнению кулинаров
Гормон дофамин: ключ к энергии, концентрации и мотивации в спорте — фитнес-тренеры
Руссофт: Россия наращивает IT-экспорт в страны Глобального Юга
В Родительском комитете ответили на создание комиссии по защите чести и достоинства учителей
Корейский уход выходит за пределы Азии и диктует мировые тренды
Распространённый способ стирки стал причиной массовых поломок техники

Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров

Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
2:44
Наука

Кто бы мог подумать, что именно Австралия поставит под сомнение привычные представления об эволюции динозавров. Недавние находки на южном побережье страны показали: привычная пищевая цепочка мелового периода могла выглядеть совсем иначе.

Мегараптор и хищники мелового периода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мегараптор и хищники мелового периода

Открытие, меняющее науку

Исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, представило древнейшие на сегодня останки мегарапторид — грозных хищников, о которых до сих пор было известно немного. Но куда большее удивление вызвали кости кархародонтозавров, ранее считавшихся обитателями только других континентов.

Не просто кости, а новая реальность

Фрагменты скелетов — позвонки и кости конечностей — принадлежали пяти тероподам, жившим более 100 миллионов лет назад на территории современной Виктории. Два из них оказались мегарапторидами, и именно они были главными хищниками Австралии, что противоречит мировой картине.

Кто был "царем" австралийских джунглей?

Представьте себе густые леса и равнины меловой Австралии. На вершине хищной иерархии — мегарапториды длиной 6-7 метров. Чуть ниже — кархародонтозавры, гораздо меньше привычных гигантов из Южной Америки. А компанию им составляли юркие уненлагиины — маленькие, но быстрые рапторы длиной около метра.

Почему всё иначе

Причины столь необычной расстановки сил пока остаются загадкой. Возможно, это связано с изоляцией континента, климатом или уникальной добычей. Одно ясно: эволюция в Австралии шла собственным путём.

Следы древнего обмена

Находки подтверждают теорию о фаунистическом обмене между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в меловом периоде. Тогда эти земли были частью Гондваны, что позволило миграцию животных.

Сокровища музеев

Любопытно, что часть находок десятилетиями лежала в фондах Музеев Виктории. Лишь внимательная работа ученых позволила открыть их значение. Это доказывает: музейные коллекции хранят куда больше тайн, чем кажется.

Роль энтузиастов

Не стоит забывать и о волонтёрах. Три из пяти окаменелостей впервые заметила Мелисса Лоури, доброволец музея. Её пример показывает: в большой науке важен не только диплом, но и страсть к открытиям.

Впереди — новые сюрпризы

Исследования продолжаются, и ученые уверены: Австралия еще не раз удивит нас "перевернутыми" экосистемами и необычными обитателями мелового периода.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens - объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Еда и рецепты
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Руссофт: Россия наращивает IT-экспорт в страны Глобального Юга
В Родительском комитете ответили на создание комиссии по защите чести и достоинства учителей
Корейский уход выходит за пределы Азии и диктует мировые тренды
Распространённый способ стирки стал причиной массовых поломок техники
Эксперты объяснили рост популярности восстановленных комплектующих
HR-эксперт назвала три вида резюме, которые работодатель даже не откроет
На Украине посмертно наградят орденом Мужества сына Андрея Чикатило
Огородники используют август для посадки скороспелого картофеля
Депрессия часто становится причиной запоров — эндокринолог Гудожникова
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.