Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров

Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет

Кто бы мог подумать, что именно Австралия поставит под сомнение привычные представления об эволюции динозавров. Недавние находки на южном побережье страны показали: привычная пищевая цепочка мелового периода могла выглядеть совсем иначе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мегараптор и хищники мелового периода

Открытие, меняющее науку

Исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, представило древнейшие на сегодня останки мегарапторид — грозных хищников, о которых до сих пор было известно немного. Но куда большее удивление вызвали кости кархародонтозавров, ранее считавшихся обитателями только других континентов.

Не просто кости, а новая реальность

Фрагменты скелетов — позвонки и кости конечностей — принадлежали пяти тероподам, жившим более 100 миллионов лет назад на территории современной Виктории. Два из них оказались мегарапторидами, и именно они были главными хищниками Австралии, что противоречит мировой картине.

Кто был "царем" австралийских джунглей?

Представьте себе густые леса и равнины меловой Австралии. На вершине хищной иерархии — мегарапториды длиной 6-7 метров. Чуть ниже — кархародонтозавры, гораздо меньше привычных гигантов из Южной Америки. А компанию им составляли юркие уненлагиины — маленькие, но быстрые рапторы длиной около метра.

Почему всё иначе

Причины столь необычной расстановки сил пока остаются загадкой. Возможно, это связано с изоляцией континента, климатом или уникальной добычей. Одно ясно: эволюция в Австралии шла собственным путём.

Следы древнего обмена

Находки подтверждают теорию о фаунистическом обмене между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в меловом периоде. Тогда эти земли были частью Гондваны, что позволило миграцию животных.

Сокровища музеев

Любопытно, что часть находок десятилетиями лежала в фондах Музеев Виктории. Лишь внимательная работа ученых позволила открыть их значение. Это доказывает: музейные коллекции хранят куда больше тайн, чем кажется.

Роль энтузиастов

Не стоит забывать и о волонтёрах. Три из пяти окаменелостей впервые заметила Мелисса Лоури, доброволец музея. Её пример показывает: в большой науке важен не только диплом, но и страсть к открытиям.

Впереди — новые сюрпризы

Исследования продолжаются, и ученые уверены: Австралия еще не раз удивит нас "перевернутыми" экосистемами и необычными обитателями мелового периода.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens - объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

