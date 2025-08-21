Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров

Кто бы мог подумать, что именно Австралия поставит под сомнение привычные представления об эволюции динозавров. Недавние находки на южном побережье страны показали: привычная пищевая цепочка мелового периода могла выглядеть совсем иначе.
Исследование, опубликованное в Journal of Vertebrate Paleontology, представило древнейшие на сегодня останки мегарапторид — грозных хищников, о которых до сих пор было известно немного. Но куда большее удивление вызвали кости кархародонтозавров, ранее считавшихся обитателями только других континентов.
Фрагменты скелетов — позвонки и кости конечностей — принадлежали пяти тероподам, жившим более 100 миллионов лет назад на территории современной Виктории. Два из них оказались мегарапторидами, и именно они были главными хищниками Австралии, что противоречит мировой картине.
Представьте себе густые леса и равнины меловой Австралии. На вершине хищной иерархии — мегарапториды длиной 6-7 метров. Чуть ниже — кархародонтозавры, гораздо меньше привычных гигантов из Южной Америки. А компанию им составляли юркие уненлагиины — маленькие, но быстрые рапторы длиной около метра.
Причины столь необычной расстановки сил пока остаются загадкой. Возможно, это связано с изоляцией континента, климатом или уникальной добычей. Одно ясно: эволюция в Австралии шла собственным путём.
Находки подтверждают теорию о фаунистическом обмене между Австралией и Южной Америкой через Антарктиду в меловом периоде. Тогда эти земли были частью Гондваны, что позволило миграцию животных.
Любопытно, что часть находок десятилетиями лежала в фондах Музеев Виктории. Лишь внимательная работа ученых позволила открыть их значение. Это доказывает: музейные коллекции хранят куда больше тайн, чем кажется.
Не стоит забывать и о волонтёрах. Три из пяти окаменелостей впервые заметила Мелисса Лоури, доброволец музея. Её пример показывает: в большой науке важен не только диплом, но и страсть к открытиям.
Исследования продолжаются, и ученые уверены: Австралия еще не раз удивит нас "перевернутыми" экосистемами и необычными обитателями мелового периода.
