Человечество превратилось в геологическую силу: новый слой Земли уже несёт наше имя

Рабочая группа по антропоцену назвала 1952 год возможным началом новой эпохи
2:19
Наука

Мы живём в удивительный момент истории. Влияние Homo sapiens стало сопоставимо с силами, которые формировали облик Земли миллиарды лет. Геологи спорят: уже ли наступила новая эпоха — антропоцен? И если да, то с какой даты её вести?

Антропоцен
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Антропоцен

Голоцен: спокойствие закончилось

Официально мы всё ещё в голоцене — эпохе, начавшейся после ледникового периода 11 700 лет назад. Именно тогда расцвела цивилизация. Но след человека на планете стал настолько заметным, что о "стабильности" говорить уже трудно. В геологической летописи появился новый тонкий слой — антропоцен, пропитанный продуктами нашей деятельности.

XVIII век или атомный век

Идея антропоцена стала популярной после работ Пауля Крутцена и Юджина Стормера в 2000 году. Они предлагали отсчёт с конца XVIII века, когда началась промышленная революция. Но Рабочая группа по антропоцену (AWG) нашла это начало слишком "размытым". Гораздо убедительнее — 1952 год.

1952: точка невозврата

Именно тогда стартовали испытания водородных бомб. Радиоактивные следы от них зафиксированы по всему миру. К ним добавились микропластик, пестициды, остатки топлива и "вечные химикаты". Эти маркеры навсегда законсервированы в ледниках, почвах и кораллах. Казалось бы, вот она — новая эпоха.

Наука против времени

Но не все согласны.

"Антропоцен — это скорее накопление трансформаций, которые происходили очень долго и стали особенно заметными в последние полвека", — говорит географ Эндрю Барри.

Ян Заласевич, напротив, уверен: дата нужна, чтобы зафиксировать масштаб проблемы.

Пока без статуса

В прошлом году голосование за признание антропоцена официальной эпохой закончилось неудачей. Вопрос отложен минимум на десятилетие. Но даже без официального статуса антропоцен — это предупреждение. Наши действия формируют будущий слой Земли. Каким он будет — зависит от нас.

Уточнения

Антропоцен (др.-греч. ἄνθρωπος - "человек" + др.-греч. καινός - "недавно появившийся") — неформальный научный термин, обозначающий новейшую геологическую эпоху, длящуюся более 100 лет, с высоким уровнем человеческой активности по истреблению дикой природы и играющей существенную роль в биосфере Земли.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
