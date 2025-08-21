Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кипящий космос рождает миры: в реликтовом свете уже заметили шрамы других вселенных

Нил Турок развивает циклическую модель вселенной как альтернативу инфляции
2:45
Наука

Мы привыкли думать, что "Вселенная" — это всё. Но космология всё чаще подбрасывает нам загадки: возможно, наш мир — лишь один из многих. Мультивселенная перестает быть фантастикой и всё настойчивее становится темой серьёзных исследований.

Мультивселенная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мультивселенная

Теория инфляции и "пузырчатые" миры

В первые мгновения после Большого взрыва Вселенная расширялась с немыслимой скоростью — этот процесс получил название инфляция. Она прекрасно объясняет структуру космоса, но есть "побочный эффект": теория предсказывает появление множества "пузырей-вселенных".

Представьте кипящий чайник: каждый пузырёк — это отдельная вселенная. Если они сталкиваются, то следы таких "шрамов" должны быть видны в реликтовом излучении — древнем свете, оставшемся от Большого взрыва.

И такие необычные круговые узоры действительно найдены! Хиранья Пейрис и её коллеги выделили несколько подозрительных участков на карте КМФ, которые могут быть свидетельством "соседних миров".

"Нужно отточить теоретические предсказания", — отмечает сама Пейрис.

Учёным предстоит разработать более точные модели и проверить гипотезы с помощью квантовых экспериментов.

Вселенная-качели: теория циклов

Инфляция — не единственный вариант. Альтернативная модель утверждает: наш мир переживает бесконечные фазы расширения и сжатия.

"Меня всегда смущало, что инфляция даёт мало проверяемых предсказаний. Казалось, должно быть объяснение получше", — признаётся Нил Турок.

Циклическая теория позволяет по-новому взглянуть на проблему тёмной энергии. Расчёты показывают, что вселенная большую часть времени пребывает в состоянии низкой её плотности — именно то, что мы наблюдаем сегодня.

Зеркальная вселенная и тайна нейтрино

А что, если существует мир-близнец, где время течёт в обратном направлении? Турок предполагает, что именно там скрывается разгадка тёмной материи.

Согласно гипотезе, она может состоять из массивных нейтрино, которых у нас пока не нашли, но они изобилуют в "зеркальной" реальности. Если это так, то масса самого лёгкого нейтрино должна равняться нулю. Проверить это помогут новые астрономические проекты.

Что ждёт нас впереди

Сто лет назад мы узнали, что Галактика — лишь одна из миллиардов. Сегодня на горизонте ещё более грандиозное открытие. Возможно, наша Вселенная — не единственная. Пока это гипотезы, но уже завтра они могут стать научным фактом.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
