Возраст не помеха: как витамин D помогает сохранить молодость и здоровье

Новое исследование, проведённое учёными Массачусетской больницы и Медицинского колледжа Джорджии, показало, что витамин D способен замедлять биологическое старение. Его регулярный приём помогает сохранять теломеры — особые участки хромосом, которые укорачиваются с возрастом и связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических проблем.

Работа стала частью масштабного проекта VITAL — первого долгосрочного исследования, которое изучало влияние витамина D на длину теломер. В нём приняли участие женщины старше 55 лет и мужчины старше 50 лет, что позволило получить репрезентативные данные о стареющей популяции, говорится в статье The American Journal of Clinical Nutrition.

Добровольцы получали витамин D3 в дозировке 2000 международных единиц в день. Результаты показали, что такой режим замедлил укорочение теломер примерно на четыре года по сравнению с контрольной группой. Дополнительно исследователи проверяли влияние омега-3 жирных кислот (1 г в день), однако они не оказали значимого эффекта на длину теломер.

Помимо замедления укорочения теломер, витамин D способствовал снижению воспалительных процессов и уменьшению риска ряда хронических заболеваний. Учёные отмечают, что именно сочетание этих факторов делает витамин потенциальным инструментом в борьбе с преждевременным старением организма.

Тем не менее авторы исследования подчёркивают: хотя полученные результаты внушают оптимизм, они требуют дополнительной проверки в будущих проектах. Важно понять, одинаково ли витамин D влияет на разные возрастные и этнические группы и сохраняется ли эффект при длительном приёме.

Проект был поддержан Национальным институтом сердца, лёгких и крови США, что подтверждает его научную значимость. На сегодняшний день витамин D и так считается важным элементом здоровья костей и иммунной системы, а новые данные открывают для него перспективу как средства против биологического старения.

Теломе́ры (от др.-греч. τέλος — конец и μέρος — часть) — концевые участки хромосом. Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами и выполняют защитную функцию.

