Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрое потемнение моторного масла может указывать на перегрев двигателя
За плату обещают вернуть мобильный интернет: что об этом говорит эксперт Клименко
Огурцы с картофелем и фенхель с томатами угнетают рост друг друга
Рептилии защищают глаза прозрачной плёнкой и спят с открытыми глазами — данные учёных
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Врачи предупредили о риске инфекций при редкой смене постельного белья
Домашняя уборка унитаза становится проще благодаря крупной соли
Сборы первоклассника в этом году обойдутся в 40 тысяч рублей
В Москве завершился судебный процесс между певицей Люсей Чеботиной и фокусником

Электронный лёд превращает графен в загадочный кристалл будущего: наука готова к перевороту

Учёные MIT зафиксировали дробный квантовый эффект Холла без магнитного поля
1:56
Наука

Что, если электроны могут не только течь, как река, но и превращаться в лёд? Учёные из MIT столкнулись с удивительным явлением в ультратонком графене, которое может полностью изменить наше понимание квантовой физики.

Графеновый лёд и потоки электронов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Графеновый лёд и потоки электронов

Графен и его редкая модификация

В основе открытия — ромбоэдрический пентаслойный графен. Это пятислойный вариант привычного графена, где атомы выстроены особым образом. Такая структура открыла настоящую "золотую жилу" для исследований.

"Мы нашли золотую жилу, и каждая лопата открывает что-то новое", — заметил Лу Цзюй

Квантовый "сэндвич"

Чтобы изучить свойства материала, его заключили между слоями нитрида бора. Под действием напряжения электроны начали вести себя неожиданно: они словно делились сами на себя, демонстрируя дробный квантовый эффект Холла. Причём это происходило без привычного магнитного поля — абсолютная сенсация!

Лёд при температуре почти ноль

Эксперименты при 30 милликельвина показали, что электроны могут замерзать, образуя электронный "лёд". При этом они продолжают существовать рядом с "реками" электронных потоков. Представьте карту, где ледники пересекают реки — именно так выглядит квантовый ландшафт нового материала.

Будущее квантовой электроники

Это открытие — не просто любопытный факт. Оно открывает дорогу к квантовым компьютерам, новым видам сверхпроводников и революционным устройствам будущего. Причём необычное поведение электронов наблюдается не только в пентаслойном, но и в четырёхслойном графене.

Что дальше

Учёные уверены: это лишь начало. "Золотая жила" графена продолжает удивлять, а за горизонтом уже маячат ещё более фантастические открытия в мире квантовой материи.

Уточнения

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Аккумулятор может прослужить до 10 лет. Для этого важно соблюдать правила зарядки, выбирать правильную ёмкость и защищать батарею от перегрузок.

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Добавьте это в фарш — и забудьте про сухие котлеты: старый кулинарный лайфхак
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
Последние материалы
Фитнес-клубы в России переходят на помесячную оплату вместо годовых карт — тренеры
Дерматологи: незаживающие ранки и растущие пятна могут быть признаком рака кожи
Масла, которые ускоряют рост волос: как короткие пряди становятся длинными
Летняя обрезка стимулирует вторую волну цветения клематисов
Kia Rio и Hyundai Solaris подешевели на вторичном рынке до 20%
Тыквенный пирог с красным луком и сыром: пошаговый рецепт
Банк России: высокая ключевая ставка укрепила рубль в 2025 году
Врач развеяла популярный миф о способе нейтрализовать вред алкоголя
Reuters: Китай готовится разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем
Британские специалисты подтвердили преимущество голубоглазых при слабом свете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.