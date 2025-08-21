Чёрные осколки в черепе — трагедия Геркуланума открыла невероятный феномен

Можно ли представить, что человеческий мозг превращается в стекло? Звучит как фантастика, но именно это произошло во время извержения Везувия в 79 году. Ученые обнаружили останки молодого римлянина в Геркулануме, и его мозг сохранился в виде черных стеклянных фрагментов.
Катастрофа началась внезапно. Везувий накрыл города облаком раскалённых газов и пепла. Тысячи жителей погибли в считанные секунды. Археологи нашли останки людей, их дома и даже предметы быта. Но самой необычной находкой стал скелет юноши на кровати с блестящими осколками внутри черепа — стеклянным мозгом.
Обычно подобное возможно только при падении метеоритов или лавовых потоках. Но здесь произошло нечто уникальное: ткань мозга подверглась воздействию температуры выше 500 °C, а затем мгновенно остыла, не успев кристаллизоваться.
Под электронным микроскопом сохранились даже структуры нейронов — редкий шанс заглянуть в человеческий мозг двухтысячелетней давности.
Долгое время считалось, что жителей погубил пирокластический поток. Но учёные выдвинули новую гипотезу: сначала город накрыло облако пепла с экстремальной температурой. Оно и стало причиной мгновенной гибели.
Открытие имеет практическое значение. Горячие облака пепла — одно из самых опасных и малоизученных явлений. Они уже уносили жизни, как это случилось во время извержения Фуэго в Гватемале в 2018 году. Учёные считают, что укреплённые убежища и системы раннего предупреждения могут спасти тысячи людей в будущем.
Остаётся загадкой, почему этот юноша не попытался убежать. Был ли он болен, ранен или просто не понял угрозу? Возможно, никогда не узнаем. Его история — застывшее напоминание о хрупкости жизни и силе природы.
Везу́вий (итал. Vesuvio) — действующий вулкан на югe Италии, примерно в 15 км от Неаполя. Расположен на берегу Неаполитанского залива в провинции Неаполь, регион Кампания. Входит в Апеннинскую горную систему, имеет высоту 1281 м.
