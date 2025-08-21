Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Старая архитектура трещит по швам: на смену приходит каркас из глубин океана

Австралийские инженеры создали прочный каркас по образцу морской губки Euplectella
1:51
Наука

Казалось бы, что общего у хрупкой морской губки и современных строительных технологий? Именно она — глубоководная Euplectella aspergillum, известная как "Венерина цветочная корзинка", вдохновила австралийских инженеров на создание уникального каркаса.

морская губка и 3D-каркас
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
морская губка и 3D-каркас

Секрет прочности — в двойной решётке

Природная структура губки состоит из двух перекрещивающихся решёток. По отдельности они ведут себя предсказуемо, но объединяясь, запускают механизм "саморегуляции". В результате материал способен выдерживать куда большие нагрузки, чем привычные конструкции, например соты.

Эксперименты и результаты

Инженеры напечатали образцы на 3D-принтере из термопластичного полиуретана и проверили их на прочность. Тесты удивили даже самих исследователей:

  • Жёсткость увеличилась в 13 раз.
  • Способность поглощать энергию выросла на 10%.
  • Диапазон деформации расширился на 60%.

Потенциальные применения

Области использования новой конструкции впечатляют:

  • Строительство и архитектура.
  • Медицина.
  • Спорт.
  • Средства индивидуальной защиты.

Особое внимание учёные уделяют именно строительству. По их словам, каркасы на основе новой технологии помогут возводить экологичные и одновременно прочные дома, снизив при этом затраты на металл и цемент.

Что дальше

Команда профессора Майка Се планирует перейти к крупным экспериментам. В ближайшее время будут возведены тестовые сооружения с использованием стальных конструкций по новой методике. Если гипотезы подтвердятся, мы можем стать свидетелями рождения целого поколения "живучих" и экономичных зданий.

Уточнения

Каркас — несущая внутренняя или внешняя конструкция здания, механизма, сооружения, аппарата.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
