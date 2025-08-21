Старая архитектура трещит по швам: на смену приходит каркас из глубин океана

Казалось бы, что общего у хрупкой морской губки и современных строительных технологий? Именно она — глубоководная Euplectella aspergillum, известная как "Венерина цветочная корзинка", вдохновила австралийских инженеров на создание уникального каркаса.
Природная структура губки состоит из двух перекрещивающихся решёток. По отдельности они ведут себя предсказуемо, но объединяясь, запускают механизм "саморегуляции". В результате материал способен выдерживать куда большие нагрузки, чем привычные конструкции, например соты.
Инженеры напечатали образцы на 3D-принтере из термопластичного полиуретана и проверили их на прочность. Тесты удивили даже самих исследователей:
Области использования новой конструкции впечатляют:
Особое внимание учёные уделяют именно строительству. По их словам, каркасы на основе новой технологии помогут возводить экологичные и одновременно прочные дома, снизив при этом затраты на металл и цемент.
Команда профессора Майка Се планирует перейти к крупным экспериментам. В ближайшее время будут возведены тестовые сооружения с использованием стальных конструкций по новой методике. Если гипотезы подтвердятся, мы можем стать свидетелями рождения целого поколения "живучих" и экономичных зданий.
Каркас — несущая внутренняя или внешняя конструкция здания, механизма, сооружения, аппарата.
