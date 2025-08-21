Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Воронки смерти: водоёмы России, которые страшнее моря

На Алтае измерили глубину реки Катунь под Ороктойским мостом более 70 метров
Наука

Россия — страна не только длинных рек и огромных озёр, но и загадочных водоёмов, глубину которых до сих пор не удаётся точно измерить. Их называют "бездонными" — и хотя у каждого из них дно есть, особое строение, карстовые пустоты, пещеры и сильные течения делают исследования почти невозможными.

Река Катунь 1
Фото: commons.wikimedia.org by Алтай 77, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Река Катунь 1

Церик-Кёль (Кабардино-Балкария)

Главный "бездонный" водоём России. Все попытки измерить его глубину упирались в отметку около 300 метров, дальше приборы терялись в расщелинах и карстовых пещерах.
Особенности:

  • озеро питается неизвестными подземными источниками,

  • реки в него не впадают, наоборот — вода вытекает наружу,

  • карстовые породы постоянно размываются, из-за чего озеро с каждым годом становится глубже.
    Местные жители сторонятся купания в этом озере — оно считается мистическим.

Озеро в Солнечногорске (Московская область)

Идеально круглое озеро, которое тоже получило репутацию "бездонного". На самом деле оно состоит из чередующихся слоёв ила и торфа. Каждое "дно" обнаруживается примерно на 7-метровой глубине, но под давлением оно снова уходит ниже. В итоге реальной твёрдой основы никто не нащупал.

Река Катунь (Алтай)

Неофициально её называют самой глубокой рекой России. Под Ороктойским мостом зафиксирована глубина более 70 метров, но дальше измерения невозможны: мешают сильное течение, расщелины и подводные пещеры.

Озеро Лабынкыр (Якутия)

Известно не только труднодоступностью, но и легендами о "лабынкырском чудовище".
Особенности:

  • на глубине около 80 метров обнаружена аномальная трещина,

  • вода очень холодная почти круглый год,

  • подводные газовые выходы мешают работе приборов,

  • лёд держится до 9 месяцев в году.

Кроноцкое озеро (Камчатка)

Добраться сюда можно только на вертолёте, поэтому оно исследовано крайне слабо. Известно, что глубина превышает 150 метров, но из-за горячих источников и постоянной сейсмической активности приборы часто дают сбои.

Телецкое озеро (Алтай)

Даже южная часть этого огромного водоёма до конца не изучена. В его впадинах и ущельях скрываются аномально глубокие зоны, доступные лишь для специальной техники.

Фьорды Кольского полуострова

Северные воды России — ещё одна загадка. В Ура-губе глубины достигают свыше 300 метров. Изучение осложняют:

  • сложный подводный рельеф,

  • сильные приливные течения до 8 узлов,

  • резкие перепады глубин.

Уточнения

Кату́нь (алт. Кадын) — река в Республике Алтай и Алтайском крае России, левая и главная составляющая Оби (правая — Бия). Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 км².

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
