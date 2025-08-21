Воронки смерти: водоёмы России, которые страшнее моря

Россия — страна не только длинных рек и огромных озёр, но и загадочных водоёмов, глубину которых до сих пор не удаётся точно измерить. Их называют "бездонными" — и хотя у каждого из них дно есть, особое строение, карстовые пустоты, пещеры и сильные течения делают исследования почти невозможными.
Главный "бездонный" водоём России. Все попытки измерить его глубину упирались в отметку около 300 метров, дальше приборы терялись в расщелинах и карстовых пещерах.
Особенности:
озеро питается неизвестными подземными источниками,
реки в него не впадают, наоборот — вода вытекает наружу,
карстовые породы постоянно размываются, из-за чего озеро с каждым годом становится глубже.
Местные жители сторонятся купания в этом озере — оно считается мистическим.
Идеально круглое озеро, которое тоже получило репутацию "бездонного". На самом деле оно состоит из чередующихся слоёв ила и торфа. Каждое "дно" обнаруживается примерно на 7-метровой глубине, но под давлением оно снова уходит ниже. В итоге реальной твёрдой основы никто не нащупал.
Неофициально её называют самой глубокой рекой России. Под Ороктойским мостом зафиксирована глубина более 70 метров, но дальше измерения невозможны: мешают сильное течение, расщелины и подводные пещеры.
Известно не только труднодоступностью, но и легендами о "лабынкырском чудовище".
Особенности:
на глубине около 80 метров обнаружена аномальная трещина,
вода очень холодная почти круглый год,
подводные газовые выходы мешают работе приборов,
лёд держится до 9 месяцев в году.
Добраться сюда можно только на вертолёте, поэтому оно исследовано крайне слабо. Известно, что глубина превышает 150 метров, но из-за горячих источников и постоянной сейсмической активности приборы часто дают сбои.
Даже южная часть этого огромного водоёма до конца не изучена. В его впадинах и ущельях скрываются аномально глубокие зоны, доступные лишь для специальной техники.
Северные воды России — ещё одна загадка. В Ура-губе глубины достигают свыше 300 метров. Изучение осложняют:
сложный подводный рельеф,
сильные приливные течения до 8 узлов,
резкие перепады глубин.
