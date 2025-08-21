Мир получил главный инструмент: теперь можно измерять и останавливать старение

Можно ли точно измерить, насколько быстро стареет наш организм? Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что теперь это возможно — и новый инструмент показал неожиданный результат: образ жизни влияет на скорость старения куда сильнее, чем гены.
В исследовании приняли участие почти полмиллиона человек. Учёные сравнили генетические данные и факторы окружающей среды, чтобы понять, что именно ускоряет старение и повышает риск преждевременной смерти.
Выяснилось:
генетика играет роль, но сравнительно небольшую,
решающее влияние оказывают условия жизни и привычки.
К факторам риска отнесли:
курение,
низкий уровень физической активности,
бедность и социальное неравенство,
плохие жилищные условия.
Особенно сильно это отражается на сердце, лёгких и печени. Генетические факторы больше связаны с деменцией и некоторыми видами рака.
Учёные использовали новый метод оценки — биологические часы по белковому профилю крови. Он отслеживает, какие белки активны и в каком количестве присутствуют, что отражает реальные процессы старения организма.
Этот метод позволил подтвердить, что факторы среды "переписывают" биологический возраст сильнее, чем наследственность. Причём ранние условия жизни — например, вес ребёнка в 10 лет или курение матери во время беременности — могут сказаться на здоровье через десятилетия.
Да. Исследователи подчеркивают, что многие выявленные факторы поддаются контролю. Снизить риски помогут:
отказ от курения,
регулярная физическая активность,
улучшение жилищных условий,
доступность медицины и борьба с загрязнением.
По словам учёных, социальная и государственная политика может продлить жизнь целым поколениям, если уделять внимание экологии, качеству жилья и профилактике заболеваний.
Ранее наука обычно изучала отдельные факторы — питание или экологию. Теперь же комплексный подход показал, что старение — это результат взаимодействия генов и среды, но именно образ жизни остаётся решающим.
В ближайшие годы исследователи планируют изучить и другие угрозы — влияние пластика, химических соединений и новых вирусов.
Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.