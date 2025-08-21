Мир получил главный инструмент: теперь можно измерять и останавливать старение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Наука

Можно ли точно измерить, насколько быстро стареет наш организм? Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что теперь это возможно — и новый инструмент показал неожиданный результат: образ жизни влияет на скорость старения куда сильнее, чем гены.

Пожилой мужчина спит на боку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина спит на боку

Что показало исследование

В исследовании приняли участие почти полмиллиона человек. Учёные сравнили генетические данные и факторы окружающей среды, чтобы понять, что именно ускоряет старение и повышает риск преждевременной смерти.

Выяснилось:

  • генетика играет роль, но сравнительно небольшую,

  • решающее влияние оказывают условия жизни и привычки.

К факторам риска отнесли:

  • курение,

  • низкий уровень физической активности,

  • бедность и социальное неравенство,

  • плохие жилищные условия.

Особенно сильно это отражается на сердце, лёгких и печени. Генетические факторы больше связаны с деменцией и некоторыми видами рака.

Как работают "часы старения"

Учёные использовали новый метод оценки — биологические часы по белковому профилю крови. Он отслеживает, какие белки активны и в каком количестве присутствуют, что отражает реальные процессы старения организма.

Этот метод позволил подтвердить, что факторы среды "переписывают" биологический возраст сильнее, чем наследственность. Причём ранние условия жизни — например, вес ребёнка в 10 лет или курение матери во время беременности — могут сказаться на здоровье через десятилетия.

Можно ли замедлить старение

Да. Исследователи подчеркивают, что многие выявленные факторы поддаются контролю. Снизить риски помогут:

  • отказ от курения,

  • регулярная физическая активность,

  • улучшение жилищных условий,

  • доступность медицины и борьба с загрязнением.

По словам учёных, социальная и государственная политика может продлить жизнь целым поколениям, если уделять внимание экологии, качеству жилья и профилактике заболеваний.

Взгляд в будущее

Ранее наука обычно изучала отдельные факторы — питание или экологию. Теперь же комплексный подход показал, что старение — это результат взаимодействия генов и среды, но именно образ жизни остаётся решающим.

В ближайшие годы исследователи планируют изучить и другие угрозы — влияние пластика, химических соединений и новых вирусов.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
