Киберпреступники не спят: фейковые VPN-приложения обчищают ваши карманы – проверьте свой телефон

Как защитить свой смартфон от кражи личной информации
Наука

Кибератаки на мобильные устройства становятся одной из главных угроз в сфере цифровой безопасности. Особенно опасны они для банковской сферы, так как смартфоны всё чаще используются для управления финансами, хранения конфиденциальных данных и проведения платежей. Мошенники нашли изощрённые способы получения доступа к информации, и одним из наиболее распространённых инструментов стали поддельные VPN-приложения.

Хакер
Фото: pixabay.com by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хакер

Внешне такие сервисы выглядят как привычные программы для защиты данных и обеспечения анонимности в сети. Однако на деле они маскируются под легитимные приложения, выполняя противоположную задачу — собирают информацию о пользователе и перенаправляют её злоумышленникам.

Среди известных примеров — MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN и ShineVPN. Эти программы превращают устройство в прокси-сервер, позволяя преступникам контролировать трафик и получать доступ к учётным записям, включая банковские.

Риск кибератак повышают и другие факторы: переход по опасным ссылкам, использование слабых паролей, установка файлов из ненадёжных источников, чрезмерная активность в социальных сетях, подключение к публичным Wi-Fi, атаки социальной инженерии и даже простая потеря устройства без защиты. Всё это создаёт удобную среду для хакеров.

Последствия могут быть катастрофическими: незаконные переводы средств, покупка товаров за счёт жертвы, подмена цифровой идентичности, утечка и продажа данных на чёрном рынке. При этом пользователь часто долго не подозревает о проникновении, пока не заметит подозрительные операции в банковских приложениях или списания с карт.

Эксперты по информационной безопасности рекомендуют комплексный подход к защите. В первую очередь необходимо удалить мошеннические приложения и проверять легитимность сервисов перед их установкой.

Важно регулярно обновлять операционную систему и программы, использовать сильные пароли и двухфакторную аутентификацию. Также следует избегать загрузок из неофициальных магазинов и устанавливать проверенные антивирусные решения.

Помимо этого, специалисты подчёркивают необходимость развивать привычку "цифровой гигиены" — внимательно относиться к своим действиям в сети, не доверять подозрительным сообщениям и регулярно проверять настройки безопасности. Только так можно снизить вероятность стать жертвой кибератак и сохранить контроль над личными и финансовыми данными.

Уточнения

VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
