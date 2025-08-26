Неандертальцы жили не на мамонтах: отвратительный продукт оказался их главным источником белка

Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух

3:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Долгое время неандертальцев представляли почти карикатурными "мясоедами", чья жизнь вращалась вокруг охоты на крупных животных. Высокий уровень азота-15 в их костях казался неопровержимым доказательством. Но новое исследование меняет картину: за загадочным показателем стояли вовсе не мамонты и бизоны, а куда более неожиданный источник белка — личинки мух.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Неандерталец жарит личинок

Почему мясо — не единственный вариант

Чистое постное мясо не могло составлять основу рациона. Организм человека не способен перерабатывать слишком много белка без достаточного количества жиров и углеводов. Избыток приводит к "белковому отравлению" — опасному состоянию, известному у этнографов как "кроличье голодание".

Неандертальцы прекрасно понимали ценность жирных частей туши: костного мозга, печени, языка. Но даже этого было недостаточно. Им нужны были другие источники питательных веществ, особенно в периоды неудачной охоты.

Опарыши — странная, но питательная пища

Личинки мух кажутся отвратительными современному человеку, но в природе они выполняют ключевую функцию: перерабатывают мёртвую органику. В процессе они накапливают высокие концентрации белка и жира.

Археологи предполагают, что неандертальцы намеренно оставляли мясо в тайниках — в ямах, под камнями, в укрытиях. Через некоторое время такие запасы заражались личинками. Вместо того чтобы выбрасывать испорченный продукт, древние люди получали дополнительный источник питания.

"Массы личинок — это легко собираемый, богатый питательными веществами ресурс", — отметила исследователь Мелани Бисли.

Изотопный след

Почему же личинки так важны для науки? Эксперименты показали: именно они, а не гниющее мясо, резко увеличивают уровень азота-15. В лаборатории личинки, питавшиеся падалью, демонстрировали показатели выше, чем у многих хищников. Это объясняет, почему кости неандертальцев выглядели как останки гиперхищников, хотя их рацион был куда разнообразнее.

Пищевые привычки: от растений до живых деликатесов

Исследования зубного камня подтверждают: неандертальцы ели и растения. Их меню было сложным и менялось в зависимости от сезона. Личинки дополняли этот набор, помогая восполнить нехватку жиров и калорий.

Этнографические параллели показывают, что подобная практика была не уникальной. У многих народов мира личинки считались деликатесом. На Сардинии до сих пор существует сыр касу марцу с живыми опарышами, а у охотников-собирателей насекомые были обычной частью рациона.

Рацион как стратегия выживания

Неандертальцы не ограничивались ролью "охотников на мамонтов". Они использовали всё доступное: растения, мясо, жирные органы и личинок. Такой рацион был не только вынужденным, но и рациональным. Он позволял приспосабливаться к разным климатическим условиям и сезонным колебаниям в добыче.

"Я нахожу эти доказательства весьма убедительными: употребление в пищу личинок и опарышей объясняет странный признак гиперхищничества", — отметил антрополог Герман Понцер.

Неандертальцы были куда изобретательнее и гибче, чем принято думать. Их питание нельзя назвать примитивным. Это была сложная система, в которой каждая мелочь имела значение — от умения хранить мясо до готовности использовать ресурсы, которые современному человеку кажутся отталкивающими.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

