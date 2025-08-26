Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить
Кошка объявила голодовку: это не каприз, а отчаянный сигнал SOS, который вы игнорируете
Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека

Неандертальцы жили не на мамонтах: отвратительный продукт оказался их главным источником белка

Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
3:50
Наука

Долгое время неандертальцев представляли почти карикатурными "мясоедами", чья жизнь вращалась вокруг охоты на крупных животных. Высокий уровень азота-15 в их костях казался неопровержимым доказательством. Но новое исследование меняет картину: за загадочным показателем стояли вовсе не мамонты и бизоны, а куда более неожиданный источник белка — личинки мух.

Неандерталец жарит личинок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неандерталец жарит личинок

Почему мясо — не единственный вариант

Чистое постное мясо не могло составлять основу рациона. Организм человека не способен перерабатывать слишком много белка без достаточного количества жиров и углеводов. Избыток приводит к "белковому отравлению" — опасному состоянию, известному у этнографов как "кроличье голодание".

Неандертальцы прекрасно понимали ценность жирных частей туши: костного мозга, печени, языка. Но даже этого было недостаточно. Им нужны были другие источники питательных веществ, особенно в периоды неудачной охоты.

Опарыши — странная, но питательная пища

Личинки мух кажутся отвратительными современному человеку, но в природе они выполняют ключевую функцию: перерабатывают мёртвую органику. В процессе они накапливают высокие концентрации белка и жира.

Археологи предполагают, что неандертальцы намеренно оставляли мясо в тайниках — в ямах, под камнями, в укрытиях. Через некоторое время такие запасы заражались личинками. Вместо того чтобы выбрасывать испорченный продукт, древние люди получали дополнительный источник питания.

"Массы личинок — это легко собираемый, богатый питательными веществами ресурс", — отметила исследователь Мелани Бисли.

Изотопный след

Почему же личинки так важны для науки? Эксперименты показали: именно они, а не гниющее мясо, резко увеличивают уровень азота-15. В лаборатории личинки, питавшиеся падалью, демонстрировали показатели выше, чем у многих хищников. Это объясняет, почему кости неандертальцев выглядели как останки гиперхищников, хотя их рацион был куда разнообразнее.

Пищевые привычки: от растений до живых деликатесов

Исследования зубного камня подтверждают: неандертальцы ели и растения. Их меню было сложным и менялось в зависимости от сезона. Личинки дополняли этот набор, помогая восполнить нехватку жиров и калорий.

Этнографические параллели показывают, что подобная практика была не уникальной. У многих народов мира личинки считались деликатесом. На Сардинии до сих пор существует сыр касу марцу с живыми опарышами, а у охотников-собирателей насекомые были обычной частью рациона.

Рацион как стратегия выживания

Неандертальцы не ограничивались ролью "охотников на мамонтов". Они использовали всё доступное: растения, мясо, жирные органы и личинок. Такой рацион был не только вынужденным, но и рациональным. Он позволял приспосабливаться к разным климатическим условиям и сезонным колебаниям в добыче.

"Я нахожу эти доказательства весьма убедительными: употребление в пищу личинок и опарышей объясняет странный признак гиперхищничества", — отметил антрополог Герман Понцер.

Неандертальцы были куда изобретательнее и гибче, чем принято думать. Их питание нельзя назвать примитивным. Это была сложная система, в которой каждая мелочь имела значение — от умения хранить мясо до готовности использовать ресурсы, которые современному человеку кажутся отталкивающими.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Мир. Новости мира
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп Аудио 
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека
В России планируют ограничение количества банковских карт на человека
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию
Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.