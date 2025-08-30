Туалеты самолетов раскрывают секрет: как сточные воды спасут мир от пандемии

На первый взгляд туалеты в самолётах ассоциируются с небезопасными и не самыми гигиеничными местами. Однако новое исследование международной группы учёных показывает: именно они могут стать важным источником информации для здравоохранения в будущем.
Сточные воды с борта авиалайнеров способны помочь в выявлении угроз пандемии и отслеживании устойчивости бактерий к антибиотикам, сообщает popsci.com.
Проблема супербактерий стоит особенно остро. Ежедневное и зачастую нерациональное использование дезинфицирующих средств и антибиотиков формирует у микроорганизмов устойчивость к лечению. По прогнозам экспертов, если тенденция сохранится, к 2050 году количество смертей от инфекций, вызванных такими бактериями, может достичь 40-50 миллионов человек.
Исследование показало, что самолётные туалеты могут стать своеобразной системой раннего предупреждения. Учёные проанализировали сточные воды с 44 рейсов, прибывших в Австралию, и нашли тревожные данные. В образцах выявлены девять приоритетных супербактерий, включая сальмонеллу и золотистый стафилококк. Более того, в 17 пробах присутствовал ген, обеспечивающий устойчивость даже к антибиотикам последней инстанции.
Особенно примечательно, что эти гены отсутствовали в сточных водах австралийских городов. Это указывает на их импорт — фактически самолёты становятся переносчиками не только пассажиров, но и потенциально опасных микробов. При этом набор обнаруженных генов менялся в зависимости от страны происхождения рейса.
Скептики могли бы возразить, что использование дезинфицирующих средств в туалетах и обработка систем могут искажать картину. Однако результаты показали, что нуклеиновые кислоты микроорганизмов сохранялись в течение суток после дезинфекции, что делает данные надёжными для анализа.
Таким образом, сточные воды из самолётов превращаются в ценный источник информации для эпидемиологов. Если наладить постоянный мониторинг, специалисты смогут заранее выявлять гены устойчивости к антибиотикам и контролировать распространение инфекций, прежде чем они закрепятся в новой среде.
Это открывает путь к созданию глобальной системы "санитарного радарa", основанного на данных из самых обыденных и, на первый взгляд, непривлекательных источников — туалетов в небе.
Золоти́стый стафилоко́кк (лат. Staphylococcus aureus) — вид шаровидных грамположительных бактерий из рода стафилококков.
