Компьютерные мифы: пришло время забыть о старых правилах

Мифы о компьютерах: что изменилось и во что больше не стоит верить
2:24
Наука

Мир технологий постоянно меняется, но вместе с ним остаются и старые заблуждения, которые продолжают жить в головах пользователей. Некоторые советы, популярные в эпоху первых компьютеров, уже давно потеряли актуальность. Эксперты напоминают: пора избавляться от устаревших мифов.

Мужчина у ноутбука
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина у ноутбука

1. Очистка рабочего стола не ускоряет работу компьютера

Считается, что большое количество значков замедляет систему. Этот миф возник ещё во времена старых операционных систем, когда мощность компьютеров была ограничена. Сегодня наличие десятков ярлыков никак не влияет на скорость работы. Реальная причина «тормозов» — ненужные программы, которые загружаются вместе с системой. Именно их удаление, а не уборка иконок с рабочего стола, действительно освободит ресурсы.

2. Регулярное выключение ноутбука не так уж важно

Раньше считалось, что компьютер нужно обязательно выключать на ночь. Однако современные ноутбуки практически не расходуют энергию в спящем режиме. Разница в экономии настолько мала, что её трудно заметить. Более того, режим сна удобен: утром устройство мгновенно готово к работе. Выключение остаётся актуальным лишь в случаях длительного простоя или ради безопасности, например, при поездке.

3. Твердотельные накопители уже не такие хрупкие

На заре технологий SSD действительно вызывали опасения: количество циклов записи было ограничено. Однако современные накопители выдерживают нагрузку, достаточную для многих лет активного использования. По данным компании Backblaze, SSD работают надёжно даже дольше традиционных жёстких дисков. Если вы обновляете компьютер каждые три-пять лет, вероятность износа накопителя практически равна нулю.

Эти три примера показывают: не всё, что считалось правилом в прошлом, актуально сегодня. Пользователи продолжают следовать мифам, не учитывая, что компьютеры изменились — стали мощнее, энергоэффективнее и надёжнее.

Чтобы техника служила дольше, стоит опираться на современные исследования и рекомендации специалистов, а не на устаревшие советы из прошлого века.

Уточнения

Жёсткий диск также накопитель на жёстких магнитных ди́сках (НЖМД, англ. hard (magnetic) disk drive, HDD, HMDD; жарг. винчестер) — запоминающее устройство (устройство хранения информации, накопитель) произвольного доступа, основанное на принципе магнитной записи.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Мифы о компьютерах: что изменилось и во что больше не стоит верить
