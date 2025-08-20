Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уникальный комплекс: в Калининграде состоялось долгожданное открытие нового корпуса Музея Мирового океана

Марат Хуснуллин оценил: в Калининграде открыли уникальный Музей Мирового океана
2:11
Наука

В Калининграде открыли впечатляющий новый корпус Музея Мирового океана "Планета Океан", который занимает площадь более 10 тыс. кв. м. Этот научный комплекс включает шесть лабораторий, библиотеку и детский образовательный центр.

Большой аквариум
Фото: flickr.com by КимонБерлин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Большой аквариум

Строительство началось ещё в 2013 году и завершилось в декабре 2024 года, было организовано силами ППК "Единый заказчик". Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что музей уникален как для России, так и для многих других стран, ведь это единственный комплексный морской музей, который охватывает темы океанографии, судостроения, морской фауны и флоры, а также военно-морской истории.

 Здание состоит из трёх частей, одна из которых представляет собой стеклянную сферу диаметром 42 метра, а над входом установлен стилизованный под волну навес.

Внутри нового корпуса расположены 29 аквариумов с общим объемом свыше 1 тыс. кубометров, где обитает около 2 тыс. рыб и других морских существ. Генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян рассказал, что два самых крупных аквариума имеют объемы 706,4 и 224,6 кубических метров, один из которых глубиной более 8 метров, а через другой проходит тоннель из специального акрилового стекла.

 Также уже функционирует детский образовательный центр "Океания", где располагаются морские классы и штаб-квартира Калининградского областного отделения Русского географического общества. В большом лекционном зале проходят кинопоказы и встречи с учеными.

Светлана Сивкова, основатель и президент Музея Мирового океана, отметила, что залы с аквариумами соседствуют с академическими коллекциями, а каждая лаборатория оборудована современными интерактивными экспонатами для получения научных знаний в увлекательной форме, пишет Fishnews.

Уточнения

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
