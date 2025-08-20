Археологи: роскошная баня Цицерона обнаружена в затопленном городе Байи

Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи высказывают предположение об обнаружении древней бани, вероятно, принадлежавшей известному римскому юристу и политику Цицерону.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город под водой

В затопленном городе Байи

Остатки этих древних купален были найдены под водой в затопленном городе Байи, расположенном вдоль побережья Неаполитанского залива.

В ходе подводных исследований водолазы обнаружили искусно выполненную мозаику на глубине около трех метров под поверхностью воды, в районе, где некогда располагалась гавань Портус Юлиус.

Вилла Цицерона

Согласно историческим данным, именно в этом месте находилась вилла Цицерона, которая примерно в IV веке нашей эры ушла под воду.

Расположенный в 240 километрах к югу от Рима, Байи был процветающим курортом, куда богатые и влиятельные римляне приезжали, чтобы избежать летней жары и насладиться целебными минеральными водами.

Археологический парк Флегрейских полей сообщил в социальной сети, что рассматривается гипотеза о том, что найденные остатки могут быть термами виллы Цицерона, упомянутыми в исторических источниках.

Мозаичный пол когда-то служил основанием для передовой римской системы отопления, превращавшей помещение в парную, или лаконикум.

Археологи отметили, что система труб и колонн, обеспечивавшая равномерное распределение горячего воздуха по бане, прекрасно сохранилась, несмотря на почти два тысячелетия пребывания под водой.

Считается, что археологи обнаружили утерянную виллу римского государственного деятеля и юриста Цицерона спустя примерно 2000 лет после её исчезновения, пишет Daily Mail.

Уточнения

Марк Ту́ллий Цицеро́н (лат. Marcus Tullius Cicero; родился 3 января 106 года до н. э., Арпинум, Римская республика — убит 7 декабря 43 года до н. э., близ Формий, Римская республика) — римский государственный и политический деятель республиканского периода, оратор, философ, учёный. Одна из величайших фигур в истории западной цивилизации.



