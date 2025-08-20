Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рацион, вода и режим сна помогают худеть без физических нагрузок
Автомобили с пробегом более 500 тыс. км становятся опасными для эксплуатации
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей

Археологи: роскошная баня Цицерона обнаружена в затопленном городе Байи

Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
1:46
Наука

Археологи высказывают предположение об обнаружении древней бани, вероятно, принадлежавшей известному римскому юристу и политику Цицерону.

Город под водой
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Город под водой

В затопленном городе Байи

Остатки этих древних купален были найдены под водой в затопленном городе Байи, расположенном вдоль побережья Неаполитанского залива.

В ходе подводных исследований водолазы обнаружили искусно выполненную мозаику на глубине около трех метров под поверхностью воды, в районе, где некогда располагалась гавань Портус Юлиус.

Вилла Цицерона

Согласно историческим данным, именно в этом месте находилась вилла Цицерона, которая примерно в IV веке нашей эры ушла под воду.

Расположенный в 240 километрах к югу от Рима, Байи был процветающим курортом, куда богатые и влиятельные римляне приезжали, чтобы избежать летней жары и насладиться целебными минеральными водами.

Археологический парк Флегрейских полей сообщил в социальной сети, что рассматривается гипотеза о том, что найденные остатки могут быть термами виллы Цицерона, упомянутыми в исторических источниках.

Мозаичный пол когда-то служил основанием для передовой римской системы отопления, превращавшей помещение в парную, или лаконикум.

Археологи отметили, что система труб и колонн, обеспечивавшая равномерное распределение горячего воздуха по бане, прекрасно сохранилась, несмотря на почти два тысячелетия пребывания под водой.

Считается, что археологи обнаружили утерянную виллу римского государственного деятеля и юриста Цицерона спустя примерно 2000 лет после её исчезновения, пишет Daily Mail.

Уточнения

Марк Ту́ллий Цицеро́н (лат. Marcus Tullius Cicero; родился 3 января 106 года до н. э., Арпинум, Римская республика — убит 7 декабря 43 года до н. э., близ Формий, Римская республика) — римский государственный и политический деятель республиканского периода, оратор, философ, учёный. Одна из величайших фигур в истории западной цивилизации.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Итальянский эксперт раскрыл главный секрет сыра: какие корки можно есть, а какие опасны
С 1 сентября неработающие пенсионеры начнут получать выплаты с учетом индексаций — эксперт Волкова
10 садовых дел в августе, которые повлияют на урожай в следующем году
Туристы проводят уикенд в Нардо с пляжем Сант-Исидоро и прогулками по городу
Врачи: контроль давления и холестерина помогает предотвратить инфаркт
Вилла Цицерона: в Байях найдены остатки древней бани
Для кухни нужно выбирать влагостойкие жалюзи
Петербургская биржа: бензин АИ-92 в России перешагнул отметку в 71 тысячу рублей
Бьюти-соки: новый способ заботы о коже, который обещает сияние и молодость без сложного ухода
Певец Шура показал, как выглядел в юности на заре своей сценической карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.