Океан вздрогнул: косатки устроили кровавую охоту на кита-малыша

Фотограф Карлос Гуана: стая косаток устроила смертельную засаду на детёныша кита

Косатки, известные своей грозной репутацией "убийц", являются одними из самых опасных хищников в океане. Недавние видеоматериалы наглядно демонстрируют, почему за ними закрепилось такое звание.

В душераздирающем ролике запечатлена группа косаток, преследующих детеныша горбатого кита в водах залива Кортеса, недалеко от побережья Калифорнии.

Косатки, действуя сообща, отделили сопротивляющегося детеныша от его матери и утопили его, не давая ему возможности подняться на поверхность за глотком воздуха.

Фотограф Карлос Гуана, зафиксировавший этот трагический момент с помощью дрона, отметил, что это "суровое напоминание о жестокости природы".

Гуана заметил самку горбатого кита и ее детеныша, когда они направлялись на север из теплых вод Мексики, где размножаются киты, к местам нагула на Аляске.

Несмотря на то, что новорожденный детеныш горбатого кита может достигать 4-5 метров в длину и весить более тонны, он остается уязвимой добычей для самых безжалостных охотников в природе.

Под руководством вожака стаи косатки окружили детеныша и поочередно нападали на него, нанося удары и удерживая под водой, пока он не обессилел и не смог сопротивляться.

Косатки, являясь высокоинтеллектуальными и эффективными охотниками, некоторые популяции научились специализироваться на охоте на детенышей китов во время их миграции с мест размножения, пишет Daily Mail.

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток. Признан самым крупным представителем своего семейства и единственный среди современных китообразных настоящий хищник, преследующий теплокровных животных.



