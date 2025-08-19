Путешествие в десятки тысяч лет: зонды NASA летят навстречу ледяным телам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Облако Оорта представляет собой гигантскую сферическую область, окружающую Солнечную систему, где, как считается, обитают ледяные тела, являющиеся источником комет. Это образование, похожее на туманное сферическое скопление, окружает пояс Койпера и простирается от 2000 до 100 000 астрономических единиц (а.е.) от Солнца (где 1 а. е. — это дистанция от Земли до Солнца, около 150 миллионов километров).

Зонд у Солнца
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд у Солнца

Добраться до внутреннего края облака Оорта

"Вояджер-1" и "Вояджер-2", по расчетам NASA, потратят около трех веков, чтобы добраться до внутреннего края облака Оорта, а на его полное пересечение уйдет примерно 30 000 лет.

Будет ли путешествие сквозь облако Оорта опасным для "Вояджеров"?

Запущенные в 1977 году, эти аппараты посетили Юпитер в 1979 году, затем Сатурн. "Вояджер-2" также приблизился к Урану и Нептуну. Позднее они вышли в межзвездное пространство, покинув гелиопаузу (граница взаимодействия солнечного ветра и межзвездного ветра Млечного Пути) в 2012 и 2018 годах соответственно. "Вояджер-1", двигаясь быстрее (18 км/с или 3,6 а. е. в год), сейчас находится дальше от Земли (почти 168 а. е. от Солнца), чем "Вояджер-2" (16 км/с или 3,3 а. е. в год). Для сравнения, скорость Земли на орбите — около 6,3 а. е. в год (30 км/с).

В 1950 году Ян Оорт предположил существование сферического облака комет на расстоянии от 2000 до 100 000 а. е. от Солнца. Ближайшая звезда, Проксима Центавра, находится примерно в 270 000 а. е. (4,24 световых года).

Оттуда прилетают многие кометы

Хотя облако Оорта напрямую не наблюдалось, считается, что именно оттуда прилетают многие кометы. По оценкам Оорта, облако содержит около 100 миллиардов кометных объектов (диаметром около 10 км), общая масса которых сопоставима или превышает массу Земли.

Если бы эти 100 миллиардов комет были расположены вплотную друг к другу, они покрыли бы площадь, сравнимую с поверхностью Солнца. Из-за огромных размеров облака Оорта кометы в нем расположены крайне редко. Вероятность столкновения "Вояджеров" с кометой в облаке Оорта крайне мала и в 100 000 раз меньше, чем вероятность найти один черный шарик, если бы 96 миллионов таких шариков, использованных в водохранилище Лос-Анджелеса, были распределены по всей поверхности Земли.

Уточнения

Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
