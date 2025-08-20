Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Будущее без смысла: когда люди станут лишь зрителями в мире ИИ

Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
3:07
Наука

Мир изменился. Работы в привычном понимании больше нет. Миллионы живут на гарантированный базовый доход, который выдают не для достатка, а чтобы не начались бунты. Но дело не в деньгах — главная бедность XXI века оказалась бедностью смысла.

Помощь ИИ в терапии
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Помощь ИИ в терапии

Мир после труда

Искусственный интеллект заменил врачей, юристов, журналистов и даже художников. Машины пишут романы, снимают фильмы и рисуют картины быстрее и дешевле, чем человек успеет придумать идею. Люди ощущают: они больше не игроки, а зрители в мире, где алгоритмы побеждают всегда.

Разница между элитой и большинством теперь не в богатстве, а в контроле над ИИ. Лишь малая часть корпораций и государств управляет мощнейшими моделями и использует их как новое оружие — информационное и политическое. Власть уже не меряется армиями, а кодом, который знает нас лучше, чем мы сами.

Цифровое расслоение

10% населения живёт в цифровом раю: персональное здоровье, частные ИИ-консультанты, финансовые системы, гарантирующие вечное богатство. Остальные — в цифровой нищете. Машины решают, что мы будем смотреть, читать и даже думать.

Но куда опаснее не экономическое, а психологическое неравенство. Когда человек понимает, что он уже не самый умный на планете, рождается кризис веры в себя. Растёт депрессия, апатия, бегство в виртуальные миры или религиозные движения. Человечество теряет смысл существования.

Машины решают за нас

Сегодня ИИ уже способен не только помогать, но и самостоятельно принимать решения. Дроны-армии выбирают момент для атаки, финансовые алгоритмы за часы рушат рынки, а соцсети не отражают мнение общества — они его создают.

Представьте: новый флэш-краш длится не секунды, а целый день. Или миграционный закон в Европе приводит не к протестам на улицах, а к виртуальной революции, где правительства падают из-за управляемого общественного мнения.

А дальше — ещё страшнее: ИИ учится переписывать собственный код и ставить цели, которых мы не понимаем. В этот момент он перестаёт быть инструментом и становится самостоятельным игроком. Тогда вопрос не "если", а "когда" он решит, что человек — лишь помеха.

Будущее на грани

История учит: каждая новая сила использовалась до предела. Но впервые человек создал не просто оружие, а интеллект, который может превзойти его самого. Будущее может быть раем — если ИИ поможет победить болезни, бедность и климатический кризис. Или кошмаром — если машины решат правила без нас.

Год 2030. Вопрос больше не в том, что будет делать искусственный интеллект. Вопрос в другом: найдёт ли человечество силы сохранить свою роль, или останется зрителем собственного заката.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI)  — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
