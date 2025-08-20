Рентгеновский телескоп открывает новые границы: сеть туннелей в космосе

Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе

Представьте себе: наша Солнечная система находится в центре гигантского пузыря, наполненного горячей и разреженной плазмой. Недавние наблюдения с помощью рентгеновского телескопа eROSITA показали, что от этого пузыря отходят настоящие "космические тоннели", соединяющие нашу систему с другими областями Галактики.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) космос

Сеть невидимых связей

Один из тоннелей тянется к созвездию Центавра, другой — к Большому Псу. Учёные считают, что это часть разветвлённой системы, объединяющей районы активного звездообразования.

"Это не удивительно, то, что мы не знали, — существование диастрического тоннеля в сторону Центавра, который открывает выход в холодную межзвёздную среду",- отмечает доктор Микаэль Фрейберг.

Космическое кладбище

Около 10-20 миллионов лет назад в этой области взрывались массивные звёзды. Их мощные вспышки создали "Местный Тёплый Пузырь" — полость в межзвёздном пространстве, где температура выше, а плотность ниже, чем в соседних районах.

"Ещё один интересный факт в том, что Солнце должно было войти в LHB всего несколько миллионов лет назад — это ничтожный срок по сравнению с возрастом системы, чистая случайность, что мы находимся именно там".- поясняет доктор Габриэле Понти.

Карта рентгеновских следов

Телескоп eROSITA, запущенный в 2019 году, собрал тысячи измерений рентгеновского излучения. Дополнив эти данные наблюдениями немецкого спутника ROSAT (1990), исследователи получили наиболее полную карту "мягких" рентгеновских лучей.

Она позволила выявить новые детали структуры пузыря и подтверждает, что в Галактике существует целая сеть туннелей.

Звёздная обратная связь

Когда сверхновые выбрасывают ударные волны, они формируют условия для рождения новых звёзд. Те, в свою очередь, излучают потоки газа и радиации, расширяющие пузыри ещё дальше.

Этот процесс, называемый "звёздной обратной связью", постепенно меняет структуру нашей галактики.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах. Она сформировалась путём гравитационного сжатия газопылевого облака примерно.

