Марс изучен лучше, чем океанское дно — но настоящая неизвестность скрыта под водой

Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды

Океанские глубины до сих пор остаются почти белым пятном на карте Земли. Менее 0,001% дна было напрямую изучено человеком или камерами аппаратов. Остальные 99,999% — настоящая «Терра инкогнита».

Что скрывает тьма глубин

Океаны занимают 71% поверхности планеты, и 93% из них лежат глубже 200 метров — за пределами проникновения солнечного света. Там царят давление, холод и тьма. Мы имеем карты, созданные спутниками и эхолотами, но они показывают лишь рельеф, без подробностей.

Цифры, от которых мурашки

Команда Кэтрин Белл проанализировала более 43 тысяч погружений с 1950-х годов. Оказалось, что реально обследовано всего около 2–3,8 тыс. кв. км — территория, сравнимая с площадью Москвы и Подмосковья. «Это действительно показывает, как мало мы знаем и как много нам ещё предстоит понять», — отмечает Белл.

Почему нужны прямые наблюдения

Карты — это общее представление, но только погружения приносят настоящие открытия. Так, в 1977 году обнаружили гидротермальные источники — целые оазисы жизни, существующие без солнечного света. «Теперь мы знаем, что могут существовать экосистемы, питающиеся энергией недр», — говорит Белл.

Потенциал для открытий

Новые виды: почти каждое погружение приносит неизвестные организмы.

Геология: процессы тектоники и вулканизма связаны с дном.

Климат: океан регулирует углеродный баланс планеты.

География исследований

Менее 20% погружений приходятся на международные воды. 71% исследований ведётся у берегов США, Японии и Новой Зеландии. Такой перекос искажает картину: ведь экосистемы других регионов остаются неохваченными.

Океан ждёт

Под толщей воды скрывается мир, масштабы которого сравнимы с другими планетами. И 99,999% его всё ещё ждет своих исследователей. Настоящие открытия впереди.

