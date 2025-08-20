Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марс изучен лучше, чем океанское дно — но настоящая неизвестность скрыта под водой

Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды
Наука

Океанские глубины до сих пор остаются почти белым пятном на карте Земли. Менее 0,001% дна было напрямую изучено человеком или камерами аппаратов. Остальные 99,999% — настоящая «Терра инкогнита».

Марс и океанские глубины
Марс и океанские глубины

Что скрывает тьма глубин

Океаны занимают 71% поверхности планеты, и 93% из них лежат глубже 200 метров — за пределами проникновения солнечного света. Там царят давление, холод и тьма. Мы имеем карты, созданные спутниками и эхолотами, но они показывают лишь рельеф, без подробностей.

Цифры, от которых мурашки

Команда Кэтрин Белл проанализировала более 43 тысяч погружений с 1950-х годов. Оказалось, что реально обследовано всего около 2–3,8 тыс. кв. км — территория, сравнимая с площадью Москвы и Подмосковья. «Это действительно показывает, как мало мы знаем и как много нам ещё предстоит понять», — отмечает Белл.

Почему нужны прямые наблюдения

Карты — это общее представление, но только погружения приносят настоящие открытия. Так, в 1977 году обнаружили гидротермальные источники — целые оазисы жизни, существующие без солнечного света. «Теперь мы знаем, что могут существовать экосистемы, питающиеся энергией недр», — говорит Белл.

Потенциал для открытий

  • Новые виды: почти каждое погружение приносит неизвестные организмы.
  • Геология: процессы тектоники и вулканизма связаны с дном.
  • Климат: океан регулирует углеродный баланс планеты.

География исследований

Менее 20% погружений приходятся на международные воды. 71% исследований ведётся у берегов США, Японии и Новой Зеландии. Такой перекос искажает картину: ведь экосистемы других регионов остаются неохваченными.

Океан ждёт

Под толщей воды скрывается мир, масштабы которого сравнимы с другими планетами. И 99,999% его всё ещё ждет своих исследователей. Настоящие открытия впереди.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
