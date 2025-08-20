Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Первые союзники на Земле переписали историю жизни: как археи и бактерии построили нас

Учёные из Китая обнаружили 223 новых вида Асгард-архей
2:44
Наука

Каждый организм — от крошечной травинки до человека — состоит из клеток с ядром и "внутренними фабриками". Но миллиарды лет назад жизнь на Земле выглядела совсем иначе. Тогда существовали лишь простые бактерии и археи. Как же произошло превращение из простоты в невероятную сложность? Ответ ищут десятилетиями, и свежие находки из Китая делают картину всё яснее.

Эукариот и бактерия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эукариот и бактерия

Что такое эукариоты

Если сравнить клетку с домом, то у бактерий и архей всё "свалено в одной комнате". А у эукариотов — просторные "апартаменты" с отдельной спальней для ДНК и собственной "электростанцией" — митохондрией. Именно они стали фундаментом для появления растений, животных и грибов.

Загадка митохондрий

Учёные давно заметили: митохондрии слишком похожи на самостоятельные бактерии. Вероятно, одна клетка когда-то "проглотила" другую, но та не растворилась, а превратилась в союзника. Так зародился эндосимбиоз — партнёрство, подарившее жизнь всему сложному.

Асгард-археи — ключ к разгадке

В 2015 году на дне Атлантики нашли новый род архей — Асгард. Их гены удивительно напоминали эукариотические. Локиархеи, Торархеи, Хеймдалльархеи… целый микроскопический пантеон. Но кто именно стал "родителем" сложной жизни?

Китайский прорыв

Команда Хунпо Дуна заглянула не в океан, а в болота. Из образцов ДНК они выявили 223 новых вида Асгард-архей, включая 16 ранее неизвестных групп.

Переписывание древнего древа

Новые данные показали: эукариоты появились раньше, чем считали. Мы не потомки Хеймдалльархей, а скорее их "кузены". Ошибку прежних работ вызвала группа Njordarchaeales, запутавшая генетическую картину.

Кислород как катализатор

Расчёты показали: общий предок Асгард жил 3,7-3,0 млрд лет назад. А расхождение линий, приведшее к эукариотам, случилось около 2,5 млрд лет назад — ровно тогда, когда в атмосфере появился кислород. Возможно, именно он подтолкнул архей к союзу с бактериями, умеющими "дышать" кислородом.

Тайна ещё не раскрыта

Учёные уверены: мы лишь прикоснулись к вершине айсберга. Каждое новое открытие Асгард-архей приближает нас к пониманию того, откуда мы появились.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
