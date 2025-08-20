Озеро стало архивом планеты: донные слои раскрыли 150 тысяч лет человеческой истории

Геологи выявили неизвестный срыв магнитного поля в озере Чала

Может ли тихий водоём рассказать историю человечества? Озеро Чала на границе Танзании и Кении оказалось настоящей "книгой времени". Его донные слои аккуратно сохраняли следы пыли, пепла и органики на протяжении 150 000 лет.

Эти "страницы" позволили ученым взглянуть не только на климат древности, но и на то, что сопровождало первые шаги людей за пределами Африки.

Магнитный след планеты

Каждый слой хранит отпечаток магнитного поля Земли. Мельчайшие минералы, как компасы, фиксировали направление силовых линий. Это своеобразные "магнитные снимки", по которым исследователи восстанавливают точные даты событий. Ключевой отметкой стал, например, слой пепла от извержения супервулкана Тоба 74 000 лет назад.

Когда щит Земли дрожит

Учёные обнаружили шесть магнитных "экскурсов" — периодов, когда поле резко ослабевало и полюса "блуждали". Один из них оказался новым для науки. Для древних людей это прошло почти незаметно, но для нас такие колебания означают угрозу спутникам, связи и электронике.

Как это помогает понять климат

Главная ценность магнитных данных — в создании точной временной шкалы. С их помощью исследователи могут соотнести изменения климата с миграциями Homo Sapiens: засухи могли вытолкнуть людей искать новые земли, а влажные периоды — открыть "зеленые коридоры".

Взгляд в глубины

Изучение Чалы объединяет геологию, археологию и климатологию, превращая озеро в уникальный архив. Его донные слои — это код, который учёные только учатся расшифровывать. И кто знает, какие ещё тайны там ждут своего часа.

