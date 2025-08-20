Мир скрытых сигналов оживает перед глазами: линзы превращают ночь в день

Китайские исследователи разработали линзы, улавливающие инфракрасный свет

Учёные из Китая разработали контактные линзы, которые открывают перед человеком невероятные возможности — полноценное "ночное зрение" без громоздких приборов.

Как это работает

Секрет технологии — наночастицы, встроенные в мягкие линзы. Они улавливают инфракрасный свет (800-1600 нм) и превращают его в видимый. При этом линзы прозрачны, так что человек видит одновременно обычный мир и инфракрасное "подсвечивание".

Первые опыты

Сначала тестировали на мышах. Животные в линзах уверенно выбирали тёмные зоны, игнорируя ИК-подсветку, а их зрачки реагировали на инфракрасный свет. Позже добровольцы смогли не только различать мигающие сигналы, но и определять направление их источника.

Видеть сквозь веки

Интересный эффект заметили, когда участники закрывали глаза: восприятие сигналов становилось даже лучше. Ближний инфракрасный свет легче проходит через веки, чем обычный.

Радуга невидимого

Учёные научились преобразовывать разные длины волн в разные цвета: 808 нм — в зелёный, 980 нм — в синий, 1532 нм — в красный. Это даёт возможность использовать линзы не только для "суперзрения", но и как помощь людям с дальтонизмом.

Ограничения

Сегодня линзы улавливают лишь направленные источники света (например, светодиоды), а тепловое излучение пока недоступно. Кроме того, из-за близости к сетчатке картинка может терять резкость. Для решения этой проблемы уже созданы прототипы очков.

Что дальше

Исследователи уверены: впереди — ещё более чувствительные и чёткие версии линз. Потенциал огромный: от медицины и спасательных операций до защиты информации. Возможно, в будущем такие линзы станут столь же привычными, как очки для зрения.

