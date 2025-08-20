Самая древняя галактика всплыла из тьмы — и разрушила привычную картину Вселенной

Учёные нашли рекордно древнюю галактику MoM-z14 со светом 13,5 млрд лет

Представьте, что нашли фото прапрадеда в младенчестве. Примерно такие же эмоции испытывают учёные, когда телескоп "Джеймс Уэбб" присылает новые снимки. И вот — сенсация: галактика MoM-z14 оказалась самой древней из известных, возникшей всего через 280 миллионов лет после Большого взрыва. Это побило прежний рекорд на 10 миллионов лет!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древнейшая галактика

Как мы заглядываем в прошлое

Свет движется не мгновенно. Мы видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. А далекие галактики — это взгляд на миллиарды лет в прошлое.

"Уэбб" работает как машина времени: сначала делает фотометрию, а потом — спектроскопию. Именно спектры позволяют точно определить расстояние и возраст объектов.

Так команда Массачусетского технологического института подтвердила: свет от MoM-z14 шёл к нам почти 13,5 миллиардов лет.

Молодая, но яркая рекордсменка

MoM-z14 удивила своей яркостью и массой, сопоставимой с Большим Магеллановым Облаком. Для "младенца" — весьма серьёзный показатель.

Но важнее другое: в спектре нашли углерод, азот, кислород и другие "тяжёлые" элементы. Это означает, что в галактике уже сменилось несколько поколений звёзд. Вселенная в самом начале бурно "кипела жизнью".

Ранняя Вселенная оказалась не пустыней

Учёные ожидали, что первые галактики будут тусклыми и редкими. Но "Уэбб" находит одну за другой — яркие, массивные и многочисленные.

Похоже, их было в сотни раз больше, чем предсказывали старые модели. Это меняет наше понимание формирования звёзд и галактик.

Тайна, которую ещё предстоит раскрыть

"Должно быть, мы упускаем какие-то физические процессы", — признают исследователи.

Одна из гипотез: сверхмассивные чёрные дыры в ранних галактиках играли ключевую роль, ускоряя рождение новых звёзд.

Что дальше

Каждое новое открытие вроде MoM-z14 — ещё один кусочек головоломки. "Джеймс Уэбб" продолжает наблюдения, и, возможно, завтра мы узнаем о ещё более древних объектах.

Космос полон сюрпризов, и, похоже, мы только начинаем открывать его тайны.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

