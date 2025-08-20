Самая древняя галактика всплыла из тьмы — и разрушила привычную картину Вселенной

Представьте, что нашли фото прапрадеда в младенчестве. Примерно такие же эмоции испытывают учёные, когда телескоп "Джеймс Уэбб" присылает новые снимки. И вот — сенсация: галактика MoM-z14 оказалась самой древней из известных, возникшей всего через 280 миллионов лет после Большого взрыва. Это побило прежний рекорд на 10 миллионов лет!
Свет движется не мгновенно. Мы видим Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. А далекие галактики — это взгляд на миллиарды лет в прошлое.
"Уэбб" работает как машина времени: сначала делает фотометрию, а потом — спектроскопию. Именно спектры позволяют точно определить расстояние и возраст объектов.
Так команда Массачусетского технологического института подтвердила: свет от MoM-z14 шёл к нам почти 13,5 миллиардов лет.
MoM-z14 удивила своей яркостью и массой, сопоставимой с Большим Магеллановым Облаком. Для "младенца" — весьма серьёзный показатель.
Но важнее другое: в спектре нашли углерод, азот, кислород и другие "тяжёлые" элементы. Это означает, что в галактике уже сменилось несколько поколений звёзд. Вселенная в самом начале бурно "кипела жизнью".
Учёные ожидали, что первые галактики будут тусклыми и редкими. Но "Уэбб" находит одну за другой — яркие, массивные и многочисленные.
Похоже, их было в сотни раз больше, чем предсказывали старые модели. Это меняет наше понимание формирования звёзд и галактик.
"Должно быть, мы упускаем какие-то физические процессы", — признают исследователи.
Одна из гипотез: сверхмассивные чёрные дыры в ранних галактиках играли ключевую роль, ускоряя рождение новых звёзд.
Каждое новое открытие вроде MoM-z14 — ещё один кусочек головоломки. "Джеймс Уэбб" продолжает наблюдения, и, возможно, завтра мы узнаем о ещё более древних объектах.
Космос полон сюрпризов, и, похоже, мы только начинаем открывать его тайны.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
