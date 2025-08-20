Мозг живёт на грани фантазии и реальности — новая модель объясняет, почему это опасно

Каждому знакомо это чувство: яркий образ в голове вспыхивает так отчетливо, что на мгновение кажется настоящим. Но почему мозг почти всегда способен отличить фантазию от реальности?
Оказывается, за этим стоит четкая "система двойной проверки", состоящая из двух отделов мозга. Новое исследование Университетского колледжа Лондона раскрывает, как именно работает этот механизм.
Когда мы смотрим на что-то или представляем себе картинку, активируются одни и те же зоны зрительной коры. Это давно вызывало вопросы: как мозг понимает, что перед ним — реальный объект, а не плод воображения?
Эксперимент показал: ключевую роль играет веретенообразная извилина. Она работает как "измеритель яркости". Чем отчетливее образ, тем сильнее её активность. Но источник сигнала для неё значения не имеет — будь то линии на экране или картинка в воображении.
Если бы всё решалось только интенсивностью, мы бы постоянно путали фантазии с действительностью. Здесь вступает в игру второй элемент — передняя островковая доля.
Когда сигнал из "датчика яркости" превышает определённый порог, именно она выносит вердикт: "Это реально". Если сигнал слабее — образ записывается в категорию "воображение". Получается двухступенчатая система: сначала оценивается сила сигнала, затем принимается решение о его природе.
Эта модель помогает понять, почему у некоторых людей возникают зрительные галлюцинации. Сбой может произойти:
Такой механизм, как считают исследователи, может лежать в основе симптомов при шизофрении или болезни Паркинсона.
Понимание этой системы открывает новые пути для диагностики и терапии. Команда уже проверяет гипотезу на пациентах с болезнью Паркинсона.
Этот прорыв напоминает: наше восприятие — это не магия, а тонко настроенная работа нейронных сетей, где у каждой зоны своя уникальная роль.
Галлюцина́ция (новолат. hallucinatio < лат. alucinatio - бессмысленная болтовня, бредни, несбыточные мечты) — образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя.
