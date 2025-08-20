Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мозг живёт на грани фантазии и реальности — новая модель объясняет, почему это опасно

Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций
2:28
Наука

Каждому знакомо это чувство: яркий образ в голове вспыхивает так отчетливо, что на мгновение кажется настоящим. Но почему мозг почти всегда способен отличить фантазию от реальности?

Воображение и реальность
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Воображение и реальность

Оказывается, за этим стоит четкая "система двойной проверки", состоящая из двух отделов мозга. Новое исследование Университетского колледжа Лондона раскрывает, как именно работает этот механизм.

Датчик интенсивности: веретенообразная извилина

Когда мы смотрим на что-то или представляем себе картинку, активируются одни и те же зоны зрительной коры. Это давно вызывало вопросы: как мозг понимает, что перед ним — реальный объект, а не плод воображения?

Эксперимент показал: ключевую роль играет веретенообразная извилина. Она работает как "измеритель яркости". Чем отчетливее образ, тем сильнее её активность. Но источник сигнала для неё значения не имеет — будь то линии на экране или картинка в воображении.

Судья внутри нас: передняя островковая доля

Если бы всё решалось только интенсивностью, мы бы постоянно путали фантазии с действительностью. Здесь вступает в игру второй элемент — передняя островковая доля.

Когда сигнал из "датчика яркости" превышает определённый порог, именно она выносит вердикт: "Это реально". Если сигнал слабее — образ записывается в категорию "воображение". Получается двухступенчатая система: сначала оценивается сила сигнала, затем принимается решение о его природе.

Как рождаются галлюцинации

Эта модель помогает понять, почему у некоторых людей возникают зрительные галлюцинации. Сбой может произойти:

  • Либо в "датчике", когда извилина реагирует слишком сильно даже на воображение.
  • Либо в "судье", если островковая доля снижает планку и принимает фантазии за реальность.

Такой механизм, как считают исследователи, может лежать в основе симптомов при шизофрении или болезни Паркинсона.

Взгляд в будущее

Понимание этой системы открывает новые пути для диагностики и терапии. Команда уже проверяет гипотезу на пациентах с болезнью Паркинсона.

Этот прорыв напоминает: наше восприятие — это не магия, а тонко настроенная работа нейронных сетей, где у каждой зоны своя уникальная роль.

Уточнения

Галлюцина́ция (новолат. hallucinatio < лат. alucinatio - бессмысленная болтовня, бредни, несбыточные мечты) — образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение

Хотите внушительный бицепс? Исследования подтверждают: одно упражнение стоя с штангой лидирует по эффективности, работая с большими весами. Узнайте, как комбинировать движения для максимального роста бицепсов!

Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
