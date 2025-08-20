Мозг живёт на грани фантазии и реальности — новая модель объясняет, почему это опасно

Университетский колледж Лондона раскрыл механизм зрительных галлюцинаций

Наука

Каждому знакомо это чувство: яркий образ в голове вспыхивает так отчетливо, что на мгновение кажется настоящим. Но почему мозг почти всегда способен отличить фантазию от реальности?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Воображение и реальность

Оказывается, за этим стоит четкая "система двойной проверки", состоящая из двух отделов мозга. Новое исследование Университетского колледжа Лондона раскрывает, как именно работает этот механизм.

Датчик интенсивности: веретенообразная извилина

Когда мы смотрим на что-то или представляем себе картинку, активируются одни и те же зоны зрительной коры. Это давно вызывало вопросы: как мозг понимает, что перед ним — реальный объект, а не плод воображения?

Эксперимент показал: ключевую роль играет веретенообразная извилина. Она работает как "измеритель яркости". Чем отчетливее образ, тем сильнее её активность. Но источник сигнала для неё значения не имеет — будь то линии на экране или картинка в воображении.

Судья внутри нас: передняя островковая доля

Если бы всё решалось только интенсивностью, мы бы постоянно путали фантазии с действительностью. Здесь вступает в игру второй элемент — передняя островковая доля.

Когда сигнал из "датчика яркости" превышает определённый порог, именно она выносит вердикт: "Это реально". Если сигнал слабее — образ записывается в категорию "воображение". Получается двухступенчатая система: сначала оценивается сила сигнала, затем принимается решение о его природе.

Как рождаются галлюцинации

Эта модель помогает понять, почему у некоторых людей возникают зрительные галлюцинации. Сбой может произойти:

Либо в "датчике", когда извилина реагирует слишком сильно даже на воображение.

Либо в "судье", если островковая доля снижает планку и принимает фантазии за реальность.

Такой механизм, как считают исследователи, может лежать в основе симптомов при шизофрении или болезни Паркинсона.

Взгляд в будущее

Понимание этой системы открывает новые пути для диагностики и терапии. Команда уже проверяет гипотезу на пациентах с болезнью Паркинсона.

Этот прорыв напоминает: наше восприятие — это не магия, а тонко настроенная работа нейронных сетей, где у каждой зоны своя уникальная роль.

Уточнения

Галлюцина́ция (новолат. hallucinatio < лат. alucinatio - бессмысленная болтовня, бредни, несбыточные мечты) — образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя.

