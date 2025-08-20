Гравитация перестаёт быть просто силой — её учат работать как процессор Вселенной

Физики Целентис и Баумелер предложили модель гравитационного компьютера

Мы привыкли видеть в гравитации лишь тихого "дирижёра" Вселенной: она удерживает планеты, управляет орбитами и возвращает упавшее яблоко на землю. Но что, если это не просто сила, а инструмент, способный обрабатывать информацию?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гравитация и информация

Пространство-время как сцена и как игрок

Эйнштейн сначала описал мир жёстким и предсказуемым (специальная теория относительности), а затем показал его гибкость и изменчивость (общая теория относительности). Пространство-время оказалось батутом, на котором массивные объекты оставляют вмятины. И если сцену можно искривить, не значит ли это, что можно менять и пути информации?

Мысленный эксперимент с гравитацией

Физики Целентис и Баумелер предложили элегантный сценарий с тремя героями: Алисой, Бобом и Чарли. В обычной реальности сообщения идут по прямой. Но если Алиса вдруг "подвинет" массивную планету, сигнал изменит путь. Может случиться и более странное — Боб получит ответ до того, как задал вопрос.

Учёные вывели уравнение, которое позволяет проверить: происходят ли события в жёсткой "сцене СТО" или в гибкой "сцене ОТО". Оно не зависит от конкретных физических законов, а лишь анализирует информационные потоки.

Первые шаги к гравитационному компьютеру

Если можно математически описать, как гравитация меняет информацию, значит, её можно использовать в вычислениях. "Гравитационный процессор" пока звучит как фантастика, ведь для манипуляций нужны планеты и звёзды.

Но уже сегодня сверхточные атомные часы фиксируют малейшие гравитационные искажения. Возможно, однажды лаборатории научатся работать с такими эффектами.

От чёрных дыр к лаборатории

Идея "вычислений в чёрной дыре" тоже обсуждается: из-за замедления времени внутри горизонта событий компьютер мог бы решать задачи миллиарды лет быстрее. Но работа Целентиса и Баумелера универсальнее — она не привязана к экзотическим объектам.

Где проходит граница причинности

Главная ценность этой теории — философская. Если Алиса может менять порядок событий, то что вообще значит "отправить сообщение" или "нажать кнопку"? Может быть, уже наблюдаемые астрофизические явления — например, слияние чёрных дыр — несут скрытые следы таких искажений?

Итог: новый язык для диалога с Вселенной

Мы пока не строим гравитационные компьютеры, но получили инструмент, который позволяет задавать Вселенной новые вопросы. Это первый шаг к тому, чтобы читать её исходный код, вписанный в ткань пространства и времени.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas - "тяжесть") — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

