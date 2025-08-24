Альцгеймер отступает: напиток богов и витамин стирают опасные белки из мозга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:24
Наука

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых серьёзных проблем современной медицины. Несмотря на десятилетия исследований, эффективного лечения пока не существует. Однако учёные из Калифорнийского университета в Ирвине сделали открытие, которое может изменить подход к терапии этого заболевания.

старик, пациент страдающий слабоумием
Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
старик, пациент страдающий слабоумием

Исследователи выяснили, что два природных соединения — никотинамид и эпигаллокатехин галлат (EGCG), содержащийся в зелёном чае, — способны очищать клетки мозга от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, говорится в публикации GeroScience.

Основное внимание учёные уделили уровню гуанозинтрифосфата (ГТФ) — молекулы, отвечающей за выработку энергии и работу ряда ферментов в клетках. С возрастом количество свободного ГТФ снижается, особенно в митохондриях, что нарушает процессы аутофагии — естественной "уборки" клеток от повреждённых или опасных белков.

Когда старые нейроны подвергались воздействию никотинамида и EGCG, уровень ГТФ за 24 часа восстанавливался до показателей молодых клеток. Это не только улучшало энергетический обмен, но и активировало GTPазы, ферменты, отвечающие за удаление бета-амилоидных агрегатов — главных виновников развития болезни Альцгеймера.

Кроме ускоренной очистки клеток, наблюдалось снижение окислительного стресса, который играет ключевую роль в старении и повреждении нейронов. Таким образом, обработка двумя соединениями одновременно решала несколько задач: возвращала энергию, запускала механизмы самоочистки и уменьшала повреждения.

Открытие подчеркивает важность ГТФ для здоровья мозга и открывает новые пути лечения возрастных когнитивных нарушений. Однако учёные отмечают: пероральный приём никотинамида не всегда эффективен, так как он частично инактивируется в кровотоке. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разработать оптимальные способы доставки соединений к клеткам мозга.

Если эти результаты подтвердятся в клинических испытаниях, человечество может получить новый инструмент для борьбы не только с болезнью Альцгеймера, но и с другими нейродегенеративными расстройствами.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Гуанозинтрифосфат (ГТФ, GTP) — это пуриновый нуклеотид.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
