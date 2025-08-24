Альцгеймер отступает: напиток богов и витамин стирают опасные белки из мозга

Учёные обнаружили два природных соединения способных очистить клетки мозга от деменции

Болезнь Альцгеймера остаётся одной из самых серьёзных проблем современной медицины. Несмотря на десятилетия исследований, эффективного лечения пока не существует. Однако учёные из Калифорнийского университета в Ирвине сделали открытие, которое может изменить подход к терапии этого заболевания.

Исследователи выяснили, что два природных соединения — никотинамид и эпигаллокатехин галлат (EGCG), содержащийся в зелёном чае, — способны очищать клетки мозга от токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, говорится в публикации GeroScience.

Основное внимание учёные уделили уровню гуанозинтрифосфата (ГТФ) — молекулы, отвечающей за выработку энергии и работу ряда ферментов в клетках. С возрастом количество свободного ГТФ снижается, особенно в митохондриях, что нарушает процессы аутофагии — естественной "уборки" клеток от повреждённых или опасных белков.

Когда старые нейроны подвергались воздействию никотинамида и EGCG, уровень ГТФ за 24 часа восстанавливался до показателей молодых клеток. Это не только улучшало энергетический обмен, но и активировало GTPазы, ферменты, отвечающие за удаление бета-амилоидных агрегатов — главных виновников развития болезни Альцгеймера.

Кроме ускоренной очистки клеток, наблюдалось снижение окислительного стресса, который играет ключевую роль в старении и повреждении нейронов. Таким образом, обработка двумя соединениями одновременно решала несколько задач: возвращала энергию, запускала механизмы самоочистки и уменьшала повреждения.

Открытие подчеркивает важность ГТФ для здоровья мозга и открывает новые пути лечения возрастных когнитивных нарушений. Однако учёные отмечают: пероральный приём никотинамида не всегда эффективен, так как он частично инактивируется в кровотоке. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разработать оптимальные способы доставки соединений к клеткам мозга.

Если эти результаты подтвердятся в клинических испытаниях, человечество может получить новый инструмент для борьбы не только с болезнью Альцгеймера, но и с другими нейродегенеративными расстройствами.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).



Гуанозинтрифосфат (ГТФ, GTP) — это пуриновый нуклеотид.

