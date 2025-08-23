Моаи под водой: роковой 2080 год – климат уничтожает наследие Рапа-Нуи

Остров Пасхи: повышение уровня моря угрожает статуям моаи - прогноз

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Остров Рапа-Нуи, более известный как остров Пасхи, может столкнуться с беспрецедентной угрозой для своего культурного наследия. Согласно новому исследованию, проведённому учёными из Гавайского университета в Маноа, к 2080 году повышение уровня океана и усиление волновой активности способны затопить целый ряд объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая знаменитые каменные платформы — аху, на которых возвышаются статуи моаи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Статуя Моаи

Особенно уязвимым считается Аху Тонгарики, крупнейший комплекс с 15 моаи, символизирующий духовную мощь и традиции народа Рапа-Нуи. Впрочем, в зоне риска находятся и десятки других платформ. Всего исследование выявило 51 объект культурной ценности, которым угрожает затопление и разрушение, утверждает Journal of Cultural Heritage.

Учёные использовали цифровой двойник прибрежных территорий острова, чтобы спрогнозировать изменения при разных сценариях повышения уровня моря. Компьютерные модели воспроизвели потенциальные наводнения, учитывая штормовые волны и сезонные колебания климата. Результаты показали, что уже в ближайшие десятилетия часть археологических памятников может оказаться под водой, если не будут предприняты меры по защите.

Рапа-Нуи — лишь часть глобальной проблемы. Прибрежные культурные памятники во многих уголках мира сталкиваются с угрозой разрушения из-за изменения климата. Аналогичные вызовы стоят перед Гавайями, где исследователи также изучают воздействие морской эрозии и штормовых волн на традиционные святыни и археологические объекты.

Помимо культурной катастрофы, угроза для моаи и аху может иметь серьёзные экономические последствия. Туризм остаётся ключевым источником дохода для острова, и утрата уникальных памятников подорвёт его устойчивость. Потеря статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО также может снизить международное внимание и финансирование.

Исследователи подчёркивают необходимость разработки мер по смягчению последствий — от создания инженерных защитных сооружений до поиска новых подходов к сохранению артефактов. Учёный Паоа, участвующий в проекте, отмечает, что опыт Рапа-Нуи поможет не только защитить наследие острова, но и применить знания для спасения культурных ценностей Гавайев и других прибрежных регионов.

Уточнения

Моа́и (с гав. — «статуя, истукан») — каменные монолитные статуи на острове Пасхи в Тихом океане. В настоящее время на острове насчитывается 887 статуй моаи.

