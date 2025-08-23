Коварный COVID: сосуды женщин стареют быстрее – тревожные выводы ученых

COVID-19: женщины в группе риска по сосудистым осложнениям – учёные

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Новые исследования показывают, что перенесённый Covid-19 может по-разному влиять на здоровье сосудов мужчин и женщин. Ученые из Университета Париж-Сите пришли к выводу, что инфекция значительно ускоряет "старение" кровеносных сосудов у женщин среднего возраста, тогда как у мужчин подобного эффекта обнаружено не было.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Известно, что коронавирусная инфекция часто сопровождается осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы, но механизмы этих нарушений оставались неясными.

Чтобы выяснить, в чём заключается риск, международная команда исследователей обследовала 2390 человек из 16 стран, средний возраст участников составлял 50 лет. В выборке были люди с положительным тестом на SARS-CoV-2 или антителами, а также те, кто не болел, сообщается на сайте New Scientist.

Ключевым показателем стала жёсткость артерий — её измеряли с помощью скорости прохождения пульсовой волны. Результаты показали, что у женщин, перенёсших Covid-19, сосудистый возраст оказался заметно выше. Чем тяжелее была инфекция, тем выраженнее фиксировались изменения. Особенно ярко это проявилось у женщин, которые во время болезни нуждались в госпитализации: их сосуды выглядели на 5-7,5 лет "старше" биологического возраста.

Учёные подчёркивают, что контролировали такие факторы, как ожирение и курение, однако они не повлияли на результат у мужчин. По мнению исследователей, дело в различиях иммунного ответа: женщины реагируют на вирусы более активно, но это же может приводить к чрезмерному воспалению и повреждению тканей.

Эти данные также объясняют, почему женщины чаще страдают от длительного ковида. Через шесть месяцев после болезни состояние сосудов у большинства улучшалось, однако у женщин с затяжными симптомами артерии оставались жёсткими.

Специалисты считают, что результаты исследования помогут лучше понять механизмы развития хронических осложнений Covid-19 и своевременно выявлять группы риска. Это открывает новые перспективы для разработки методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых нарушений у женщин после перенесённой инфекции.

Уточнения

COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

