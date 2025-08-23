Тайные коридоры в космосе: куда ведут загадочные туннели от нашей системы

Солнечную систему соединяют с Альфа Центавра — открытие eROSITA

Наука

Астрономы сделали неожиданное открытие: нашу Солнечную систему соединяют с далёкими звёздными областями своеобразные "космические туннели". Эти структуры представляют собой протяжённые каналы горячего газа и пыли, формирующиеся после взрывов массивных звёзд. Открытие стало возможным благодаря рентгеновскому телескопу eROSITA, который обладает исключительной чувствительностью к мягкому рентгеновскому излучению.

Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Открытый космос

Как написано в журнале Astronomy & Astrophysics, мы живём внутри так называемого Местного пузыря — области диаметром около 300 световых лет, образованной серией взрывов сверхновых 10-20 миллионов лет назад. Этот пузырь неравномерен по структуре и температуре: в одних местах он плотнее и холоднее, в других — горячее и более разряжен. Именно из этой области и простираются туннели, ведущие к другим частям Галактики.

Исследователи выделили два наиболее заметных направления. Один туннель указывает на созвездие Центавра, что потенциально связывает нас с системой Альфа Центавра. Другой ведёт к созвездию Большого Пса и знаменитой туманности Гум, которая является местом активного звездообразования. Вероятно, эти каналы — лишь часть более масштабной сети, соединяющей различные регионы Млечного Пути.

Формирование подобных структур связано с так называемой звёздной обратной связью: массивные звёзды в процессе своей жизни выбрасывают мощные ветры, а при гибели создают ударные волны, выбрасывающие вещество в космос. В результате образуются пути, по которым горячий газ и элементы перемещаются на сотни световых лет.

Учёные отмечают, что такие туннели оказывают заметное влияние на эволюцию Галактики. Они способствуют перераспределению энергии и химических элементов, необходимых для рождения новых звёзд и планет. Более того, наблюдения показывают, что в южных областях Местного пузыря температура заметно выше, чем в северных, что подтверждает его асимметрию и "открытость" в некоторых направлениях.

По мнению исследователей, открытие "космических тоннелей" не только углубляет наше понимание динамики Млечного Пути, но и открывает новые перспективы для изучения того, как звёздные циклы влияют на большие масштабы космоса.

Уточнения

Местный пузырь — область разрежённого горячего газа неправильной формы в межзвёздной среде внутри рукава Ориона в нашей Галактике.

