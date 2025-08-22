Тайна дружбы раскрыта: почему одни люди сближаются, а другие — нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Наука

Могут ли наши мозговые реакции предсказать, кто станет нашим другом? Недавнее исследование показывает, что да. Оказалось, что у людей, которые позже сближаются, изначально наблюдаются схожие модели нейронной активности, особенно в ответ на просмотр одинаковых видеороликов.

Дружеский разговор втроём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дружеский разговор втроём

Исследование проводила Кэролин Паркинсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В нём приняли участие 41 студент, только что поступивший в аспирантуру. В самом начале обучения у них зафиксировали мозговую активность при просмотре 14 видеоклипов разного жанра — от комедий до документалистики. Данные сравнили в 214 зонах мозга, чтобы определить уровень сходства реакций, утверждается в статье New Scientist.

Когда спустя восемь месяцев исследователи проанализировали, кто из участников стал друзьями, оказалось, что у этих людей уже в самом начале эксперимента фиксировались более схожие реакции в левой орбитофронтальной коре. Примечательно, что через два месяца результаты не изменились, что указывает: дело не в том, что люди становятся похожими со временем, а в том, что они изначально ближе по своим реакциям.

Особое внимание уделялось 42 областям мозга, связанным с вниманием и интерпретацией историй. У тех, кто сблизился в первые полгода, сходство именно в этих участках оказалось выше среднего. Это доказывает: нейронное родство играет ключевую роль в формировании дружеских связей, тогда как социально-демографические факторы (возраст, происхождение, интересы) объясняют лишь часть картины.

Профессор Оксфордского университета Робин Данбар отмечает, что результаты исследования подтверждают старое наблюдение: людям легче ладить с теми, кто думает и воспринимает мир схожим образом. Таким образом, дружба — это не только общие интересы и ценности, но и глубинное нейронное сходство.

Учёные делают вывод: "подобное притягивает подобное" работает даже на уровне мозга, предсказывая, кто из незнакомцев со временем станет близким другом.

Уточнения

Дру́жба — личные устойчивые отношения между людьми на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности, понимания и доверия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
