В Абрау-Дюрсо завершили раскопки старинной постройки, известной как башня аспургиан.
Сотрудники Института археологии РАН сообщили, что археологи регулярно посещают это место для изучения артефактов античной эпохи.
Исследования проводятся вблизи усадьбы "Круглое озеро" и начинаются с рассветом во избежание полуденного зноя. В работах участвуют преподаватели и студенты из различных университетов, таких как Государственный академический университет гуманитарных наук, Государственный университет просвещения и Смоленский государственный университет. Их экипировка проста: лопаты и перчатки для защиты рук.
С 2022 года археологи почти полностью раскопали фундамент башни. Это сооружение, датируемое временем Боспорского царства, было возведено более двух тысячелетий назад. По мнению исследователей, здание, вероятно, служило не только жилищем, но и выполняло оборонительные и сторожевые задачи.
В настоящее время каменная кладка стен становится все более различимой, однако ученые обеспокоены сохранностью обнаруженного объекта. Эксперты отмечают, что дожди и сильные ветры с Черного моря способны разрушить структуру, простоявшую тысячелетия, в течение короткого времени, пишет "Россия. Кубань".
Аспургиане (или аспургианы) — одно из меотских племен, живших в I тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря, упоминаются античными авторами.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.