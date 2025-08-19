Абрау-Дюрсо: время беспощадно к башне аспургиан — успеют ли археологи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Наука

В Абрау-Дюрсо завершили раскопки старинной постройки, известной как башня аспургиан.

Раскопки
Фото: United States Army by Rachel Goodspeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раскопки

Сотрудники Института археологии РАН сообщили, что археологи регулярно посещают это место для изучения артефактов античной эпохи. 

Исследования проводятся вблизи усадьбы "Круглое озеро" и начинаются с рассветом во избежание полуденного зноя. В работах участвуют преподаватели и студенты из различных университетов, таких как Государственный академический университет гуманитарных наук, Государственный университет просвещения и Смоленский государственный университет. Их экипировка проста: лопаты и перчатки для защиты рук.

С 2022 года археологи почти полностью раскопали фундамент башни. Это сооружение, датируемое временем Боспорского царства, было возведено более двух тысячелетий назад. По мнению исследователей, здание, вероятно, служило не только жилищем, но и выполняло оборонительные и сторожевые задачи.

В настоящее время каменная кладка стен становится все более различимой, однако ученые обеспокоены сохранностью обнаруженного объекта. Эксперты отмечают, что дожди и сильные ветры с Черного моря способны разрушить структуру, простоявшую тысячелетия, в течение короткого времени, пишет "Россия. Кубань".

Уточнения

Аспургиане (или аспургианы) — одно из меотских племен, живших в I тысячелетии до н. э. на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря, упоминаются античными авторами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
