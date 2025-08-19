Сёрфер избежал кровавой участи: 5-метровая белая акула атаковала у берегов Австралии

Австралийский сёрфер выжил после атаки большой белой акулы

Серферу невероятно повезло выжить после встречи с огромной белой акулой у берегов Нового Южного Уэльса. Его доска для серфинга была сломана пополам, а свидетели на пляже испытали шок.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Акула

Брэд Росс занимался серфингом на неохраняемом пляже Кабарита около 7:30 утра в понедельник, 18 августа, когда акула длиной около 5 метров напала на него. По данным Австралийской вещательной корпорации, акула откусила значительную часть его доски и подбросила серфера в воздух. Невероятно, но Росс не пострадал.

Росс самостоятельно выбрался на берег со своей сломанной доской. На доске зияла большая дыра, подтверждающая нападение большой белой акулы.

"Укус был очень сильным", — отметил Дэйв Роуп из организации Surf Life Saving, добавив, что Россу "действительно повезло", и посоветовал ему купить лотерейный билет.

После нападения Surf Life Saving NSW, полиция и Министерство сельского хозяйства немедленно отреагировали. Пляж Кабарита и близлежащая бухта Норрис были закрыты, установлены предупреждающие знаки, а для наблюдения за территорией использовались дроны, пишет New York Post.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега.

