Жара разбудила монстров: ядовитые пауки-осы заполонили дачные участки в регионах России

Аргиопа Брюнниха атакует: энтомологи предупреждают об опасности ядовитых пауков-ос
1:12
Наука

В ряде областей, включая Московскую, Владимирскую, Тульскую, Калужскую и Челябинскую, а также в Башкирии и Татарстане, садоводы столкнулись с резким ростом популяции крупных ядовитых пауков-ос.

паук-оса
Фото: ru.wikipedia.org by Anaxibia is licensed under free more info
паук-оса

По информации URA.RU со ссылкой на Shot, нашествие этого вида отмечается дачниками, которые раньше редко видели их на своих участках.

По мнению энтомологов, аномальная жара и общее потепление климата способствуют распространению полосатого паука, известного как аргиопа Брюнниха, не только в южных регионах, но и в средней полосе, а также северных областях. Насекомые замечены и в городских парковых зонах.

Укус аргиопы Брюнниха, по ощущениям, напоминает укус осы и сопровождается припухлостью. В некоторых случаях возможны аллергические проявления, вплоть до анафилаксии.

Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в Курганской области, где аргиопа Брюнниха числится в Красной книге. Местные жители также жаловались на увеличение числа ядовитых пауков, а специалисты предупреждали об угрозе для аллергиков.

Уточнения

Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- «против-» и φύλαξις «защита») — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
