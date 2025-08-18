Ученые узнали, что на самом деле погубило цивилизацию майя

Исследователи выяснили, что цивилизации Майя погубили несколько последовательных засух.
Самая продолжительная из них шла 13 лет.
Именно из-за засухи индейцы майя оставляли города. Также это привело к резкому снижению численности населения всего народа и прекращению строительства монументальных сооружений.
Учёные добавили, что было много разных теорий того, что вызвало коллапс — изменение торговых маршрутов, война или сильная засуха — на основе оставленных майя свидетельств.
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.